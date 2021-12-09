Gündem Antalya için 3 gün kuvvetli fırtına uyarısı
ANTALYA

Antalya için 3 gün 'kuvvetli fırtına' uyarısı

Meteoroloji, Antalya için 'kuvvetli fırtına' uyarısı yaptı. Açıklamada, fırtınanın hızının yer yer 90 kilometreye kadar ulaşacağı ve pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olacağının beklendiği belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Antalya için 3 gün kuvvetli fırtına uyarısı! 5 günlük Antalya hava durumu
Arşiv

Meteoroloji 4.Bölge Müdürlüğü, geçen salı günü kuvvetli yağış ve rüzgarın etkili olduğu Antalya için yeni bir uyarı yaptı. Uyarıda, kentte yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına beklendiği kaydedildi. Fırtınanın hızının 50 ila 70 kilometre arasında, bazı yerlerde ise 90 kilometreye kadar ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Fırtınanın pazar akşam saatlerinden sonra etkisini yitirmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgarın, 10 Aralık Cuma öğle saatlerinden itibaren Antalya’da güney ve güneydoğu yönlerden fırtına (50-70 km), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cumartesi sabah saatlerinde etkisini azaltması, akşam saatlerinden sonra tekrar kuvvetlenmesi ve 12 Aralık Pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Fırtınanın oluşturacağı ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekmektedir."

Diğer yandan Bodrum-Kaş arasında bugün akşam saatlerinden itibaren denizlerde kuvvetli fırtına beklendiği, rüzgarın hızının 50 ila 75 kilometre arasında değişeceği bildirildi.

5 günlük Antalya hava durumu

Meteorolojiden 24 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Rüzgarın hızı 100 kilometreyi bulacak
GÜNDEM
Meteorolojiden 24 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Rüzgarın hızı 100 kilometreyi bulacak
350 polisle şafak baskını

350 polisle şafak baskını

​Kayseri'deki operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.
Kanadada skandal karar

Kanada'da skandal karar

​Müslüman öğretmenin işine başörtüsü nedeniyle son verildi.
Somaliye ilk Bayraktar TB2 sevkiyatı

​Ekim ayında işsizlik yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.

​Sadece kara ve havayolu ihracatında değil, “bavul ticareti”nde de rekor kırılıyor.

​Kuzey Irak ve Suriye'den gelen şehit haberleri ciğerimizi dağladı.

​Hırsızlardan biri yatakta ikisi çatıda yakalandı.

Bahçede üzeri çıplak halde yeni doğmuş bebek bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.