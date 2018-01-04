Antalya için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,
Antalya çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinde Antalya çevrelerinde başlayacak sağanak yağışların, akşam ve gece saatleri arasında (18:00 - 24:00 arası) Kaş, Demre, Finike ve Kumluca çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), gece ve sabah saatleri arasında (00:00 - 06:00 arası) Antalya merkez ve Kemer çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. 5 günlük Antalya hava durumu GÜNDEM
Adana Valiliği'nden uyarı: Çocuklarınızı erken alın
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