Antalya kendi rekorunu kırdı: Bir günde gelen turist sayısı 86 bini aştı

Antalya
Turizmde dünyanın önemli destinasyonları arasındaki Antalya, 640 kilometrelik sahilleri ve hizmet kalitesiyle öne çıkan konaklama tesisleriyle, 2023 yılında gelen turist sayıları bakımından pandemi öncesi döneme geri döndü. Turist sayılarında en yüksek rakamlara ulaşılan 2019 yılını yakalamayı başaran kentte, yeni rekorlar da kırılıyor.
Havada yeni turist rekoru kırdı
Bu yıl 1 Ocak- 19 Haziran tarihleri arasındaki toplam turist sayısında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33'lük artış yaşandığını açıklayan Vali Ersin Yazıcı, toplam yabancı turist sayısının 4 milyon 695 bin 464'e yükseldiğini kaydetti. Antalya'da geçen yılın aynı dönemine göre 1 Ocak'tan 19 Haziran'a kadarki süreçte gelen turist sayısındaki artış 1 milyon 153 bin oldu.