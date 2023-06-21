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Antalya kendi rekorunu kırdı: Bir günde gelen turist sayısı 86 bini aştı

Dünyanın önemli turizm rotaları arasında bulunan Antalya, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin tatil için tercih ettiği nokta oldu. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, havayoluyla kente gelen yabancı turist sayısında 17 Haziran Cumartesi günü 86 bin 278 kişi ve bin 081 uçak sayısıyla yeni bir rekor kırıldığını açıkladı.

10:47 . 21/06/2023 Çarşamba
DHA
Antalya

Antalya

Turizmde dünyanın önemli destinasyonları arasındaki Antalya, 640 kilometrelik sahilleri ve hizmet kalitesiyle öne çıkan konaklama tesisleriyle, 2023 yılında gelen turist sayıları bakımından pandemi öncesi döneme geri döndü. Turist sayılarında en yüksek rakamlara ulaşılan 2019 yılını yakalamayı başaran kentte, yeni rekorlar da kırılıyor.


Havada yeni turist rekoru kırdı

Turist sayıları açısından rakamların iyi gittiğini, mutlu ve memnun olduklarını belirten Antalya Valisi Ersin Yazıcı,
“17 Haziran Cumartesi günü bir rekor kırdık. Milletimiz adına bence sevindirici. 17 Haziran'da havalimanlarımızdan 86 bin 278 yabancı yolcu girişi oldu. Aynı gün 1081 uçak iniş ve kalkışıyla da rekor kırdık. O gün gelen- giden toplam 187 bin 968 yerli ve yabancı yolcu sayısı. Bu havalimanlarımızın, sunduğumuz hizmetin kalitesiyle de doğru orantılıdır. Havalimanımızın büyütme çalışmaları da devam ediyor bu arada. Herhangi bir aksaklık olmadan hem yabancılara hem yerliye hizmet sunmaya devam ediliyor"
dedi.

Bu yıl 1 Ocak- 19 Haziran tarihleri arasındaki toplam turist sayısında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33'lük artış yaşandığını açıklayan Vali Ersin Yazıcı, toplam yabancı turist sayısının 4 milyon 695 bin 464'e yükseldiğini kaydetti. Antalya'da geçen yılın aynı dönemine göre 1 Ocak'tan 19 Haziran'a kadarki süreçte gelen turist sayısındaki artış 1 milyon 153 bin oldu.






#Turizm
#Antalya
#turist
#rekor
#Antalya Valiliği
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