Antalya kendi rekorunu kırdı: Bir günde gelen turist sayısı 86 bini aştı

“17 Haziran Cumartesi günü bir rekor kırdık. Milletimiz adına bence sevindirici. 17 Haziran'da havalimanlarımızdan 86 bin 278 yabancı yolcu girişi oldu. Aynı gün 1081 uçak iniş ve kalkışıyla da rekor kırdık. O gün gelen- giden toplam 187 bin 968 yerli ve yabancı yolcu sayısı. Bu havalimanlarımızın, sunduğumuz hizmetin kalitesiyle de doğru orantılıdır. Havalimanımızın büyütme çalışmaları da devam ediyor bu arada. Herhangi bir aksaklık olmadan hem yabancılara hem yerliye hizmet sunmaya devam ediliyor"