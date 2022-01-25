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KONYA

Antalya-Konya karayolunda tır ve otobüslere izin verilmiyor

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda gece saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kara yolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevki’inde kar yağışı sebebiyle yolcu otobüslerinin ve tırların geçişine izin verilmiyor. Diğer araçların ise zincirli geçişine izin veriliyor.

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Haber Merkezi İHA
Antalya-Konya karayolunda tır ve otobüslere izin verilmiyor
Antalya-Konya karayolunda tır ve otobüslere izin verilmiyor.

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda gece saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kara yolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevki’inde kar yağışı sebebiyle yolcu otobüslerinin ve tırların geçişine izin verilmiyor. Diğer araçların ise zincirli geçişine izin veriliyor.

KAR KALINLIĞI 70 SANTİMETRE


Akseki’nin Güçlüköy mahallesinden itibaren başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Akseki merkezde kar kalınlığı 40 santim olurken bölgede kalınlığı yer yer 40-70 santimetreye ulaştı. Alacabel’de kar ve tipinin etkili olduğu ve görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştüğü bildirildi. Bölgede denetimlerini aralıksız sürdüren Akseki Bölge Trafik ekipleri, tedbir amaçlı yolcu otobüslerinin ve uzun araçların geçişine izin vermezken, diğer araçların zincirsiz araçların kara yolunu kullanmasına da izin vermiyor. Manavgat’ın Hacıobası mevki’inde bulunan kontrol noktasından itibaren tırların Akseki yönüne salınmadığı bildirildi. Akseki ilçe jandarma komutanlığına bağlı Taşlıca Jandarma Komutanlığı ekipleri Akseki’nin Murtiçi mevkisinden itibaren zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor. Bölge Trafik ekipleri ise yolcu otobüslerini dinlenme tesislerine yönlendirirken, tır ve yolcu otobüsü diğer araçların zincirli olarak geçmesine izin veriyor. Kara yolları Antalya ve Alacabel ekipleri ise çok sayıda iş makinesi ile yolda biriken karı temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR
Akseki’nin kırsal mahallelerinde de kar etkili oluyor
Öte yandan, Akseki’nin yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelerde kar yağışı etkili oluyor. Yaklaşık 40 kırsal mahallenin yolları ulaşıma kapanırken Büyükşehir ve Akseki Belediye ekiplerinin de karla mücadele çalışmaları yürütüyor. Belediye Başkanı İbrahim Özkan, kar yağışının ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde de etkili olduğunu, ekiplerin yoğun şekilde çok sayıda iş makineleri ile kar kürüme çalışmaları sürdürdüğünü söyledi.

Küreğini alan otoyol kenarındaki otomobiline koştu
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İstanbul'da yoğun kar nedeniyle dün akşam trafikte kalan ve araçlarını terk eden sürücüler, bugün araçlarını almaya geldi. Basın Ekspres Yolu’nda kürekle aracının başına gelenler yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonucunda araçlarını kaldıkları yerden çıkardı.
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Yanında küreği olmayanlar araçlarını iterek ya da lastiklerinin altına kartonlarla destek yaparak kaldıkları yerden çıkarmaya çalıştı. Bazısıysa benzini bittiği için aracını park etmek zorunda kaldı.
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En yakın benzin istasyonuna giderek yakıt aldıktan sonra aracını park ettiği yerden çıkardı. Sürücülerin araçlarını kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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\"BİR DEPO BENZİN BİTİRDİM\"<br><br>Aracının yakıtı biten İlhami Karagöz \"Dün saat 15.00'ten beri bu yoldayım. Bir depo benzin bitti. Arabanın içi sıcaktı. Üşümeyelim diye ısıtıcıları çalıştırdık benzin bitti. Gittim 3 kiometre ileriden benzin aldım. Anlattım durumu mecbur verdiler. Sabah 112’yi arıyorum kimse telefona bakmıyor. Patinaj çeke çeke benzini yedik\" dedi.<br>
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\"BÖYLE OLACAĞINI TAHMİN ETTİĞİM İÇİN KÜREKLE GELDİM\"<br><br>Arabasını karlardan kurtarmaya çalışan Oktay Koç \"Dün 18.00'da Topkapı’dan çıktım. 22.30’da anca buraya geldim. Burada kar birikince trafik hiç ilerlemedi. Biz de aracımızı buraya park ettik. Yürüyerek evimize gittik. Ben böyle olacağını tahmin ettiğim için evden kürekle geldim. 10 dakikadır uğraşıyorum\" diye konuştu. <br>
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\"1-2 KİLOMETRE EVE KADAR YÜRÜDÜM\"<br><br>Arabasını karlardan kurtarmaya çalışan başka bir sürücü Aytekin Karaçar \"15.30’da iş yerinden çıktım buraya gelmem 21.30-22.00’ı buldu. Yollar çok kötüydü. Mecburen bıraktım arabamı buraya. Eve aşağı yukarı 1-2 kilometre yürüdüm. Tipi ve soğuk vardı. Ben kürekle gidenleri gördüm küreği rica ettim. 10-15 dakikadır uğraşıyorum. Çıkartabilirsem çıkartacağım evin oralarda aracı emniyetli bir yere bırakacağım\" dedi.<br>
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Küreğini alan otoyol kenarındaki otomobiline koştu
Otoyol kenarlarına bırakılan araçların sahipleri, öğle saatlerine doğru araçlarını kurtarmak için kürekleriyle geldi. Sürücüler araçlarını kurtarmaya çalıştı.

İETT'yi otomobile bağlayıp çektiler: Yolda kalan otobüse vatandaş sahip çıktı
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İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
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Üsküdar'da Libadiye Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir İETT otobüsü karla kaplanan yolda ilerleyemeyerek mahsur kaldı.
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Yolda kalan otobüsü gören bir sürücü ise ilginç bir çözüme imza attı.
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Otomobilini halat ile İETT otobüsüne bağlayan sürücü, karlı yolda kalan otobüsü çekti.
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Çevredeki diğer vatandaşlar da otobüsü ittirerek destek vermeye çalıştı. Otomobilin İETT otobüsünü halat ile çektiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
İETT'yi otomobile bağlayıp çektiler: Yolda kalan otobüse vatandaş sahip çıktı
Üsküdar'da yoğun kar yağışının ardından karla kaplanan yolda mahsur kalan İETT otobüsünün yardımına otomobil sürücüsü yetişti. İETT otobüsüne halat ile otomobilini bağlayan vatandaş, yolda kalan otobüsü çekti. Çevredeki diğer vatandaşlar da otobüsü ittirerek destek vermeye çalıştı. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

'Oksijen tüpleri bitti' ihbarı: Acil servisteki hastalar için zamanla yarıştılar
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Esenyurt Belediyesi, İstanbul'da etkili olan kar yağışının neden olduğu olumsuzluklarla mücadele etmeye devam ediyor.
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Tuzlama ve kar küreme çalışmalarının yanı sıra Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un başkanlık ettiği Afet Koordinasyon Merkezi'ne gelen ihbarlara anında müdahale ediliyor.<br>
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Sokak hayvanları için gece boyunca canla başla görev yaptılar<br>Çalışmalar kapsamında 7 bulvar, 130 cadde ve 2 bin 796 sokakta kar küreme çalışması devam ediyor.
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Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokakta yaşayan hayvanlara mama ulaştırmak için gece boyunca görev yaptı.
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Yarım metreyi aşan karların arasından sokak hayvanlarına ulaşan ekipler mama takviyesi yaptı.
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'Oksijen tüpleri bitti'<br>Esenkent Mahallesinde bulunan bir hastanenin 'oksijen tüpleri bitti' ihbarı üzerine harekete geçen ekipler hastaneye ulaşarak boş tüpleri aldı.
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Akçaburgaz Mahallesinde bulunan dolum tesisine gelen ekipler tüpleri doldurttu.
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Yoğun bakımdaki hastaların aciliyeti nedeniyle zamanla yarışan ekipler, kısa sürede tüpleri hastaneye getirdi.
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Afet Koordinsyon Merkezindeki çalışmaların ardından sahaya indi.
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Ekiplerle bir araya gelen Bozkurt çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.
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'Oksijen tüpleri bitti' ihbarı: Acil servisteki hastalar için zamanla yarıştılar
İstanbul Esenyurt Belediyesi ekipleri, bir hastanenin 'oksijen tüpleri bitti' ihbarı üzerine harekete geçti, hastaları mağdur olmaktan kurtardı.


Türk bilim insanları keşfetti

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