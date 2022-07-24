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ANTALYA

Antalya’da orman yangını

Antalya'nın Kundu bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Kundu arıtma tesisleri yakınında çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

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Haber Merkezi AA İHA
Antalya son dakika haberleri: Antalya’da orman yangını
Ekipler, yangına müdahale ediyor.

Antalya'da yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kundu bölgesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahale edilen yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Bölgeye giden Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, söndürme çalışmalarını koordine ediyor.

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