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Antalya Valiliği uyardı: Hava sıcaklığı 45 dereceye çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre, Antalya'da hava sıcaklıkları hafta sonuna kadar daha da artarak mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredecek. Antalya Valiliği, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

17:45 - 10/06/2024 Pazartesi
AA
Valilik, vatandaşları 11.00-16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda uyardı.
Valilik, vatandaşları 11.00-16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda uyardı.

Antalya'da hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar daha da artarak mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği uyarısında bulunuldu.


Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar daha da artacağı belirtildi.


Açıklamada
, "Antalya'da mevsim normallerinin 8-12 derece üzerinde seyredecek hava sıcaklığının 37 ila 45 derece olacağı tahmin edilmektedir. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur"
ifadeleri kullanıldı.



#Antalya Valiliği
#Antalya
#hava sıcaklığı
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