Antalya Valiliği uyardı: Hava sıcaklığı 45 dereceye çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarından itibaren hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde daha da artacağını bildirdi. Yarından itibaren hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak daha da artması; çarşamba, perşembe ve cuma Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 8 ila 12, diğer bölgelerde 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.