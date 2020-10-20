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Antalya Valisi Yazıcı: Vaka sayısında 30 büyükşehir içinde alt sıralarda yer alıyoruz, son 3 haftadır düşüşe geçti

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının, nüfus oranı bakımından 30 büyükşehir içinde alt sıralarda yer aldığını belirtti. Yazıcı, "Eylülde tüm ülkemizde olduğu gibi yükseliş gösteren vaka sayılarının son 3 haftadır düşüşe geçtiğini görmekteyiz" dedi.

Haber Merkezi AA
Antalya Valisi Ersin Yazıcı
Antalya Valisi Ersin Yazıcı

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Pandemi ve Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı, video konferans yöntemiyle Vali Yazıcı başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Antalya genelinde yürütülen salgınla mücadele çalışmaları kapsamında alınan tedbirler, denetimler, filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları, toplu ulaşım ile eğitim öğretim koşulları ele alındı.

Kovid-19 tedbirlerini sıkı şekilde uyguladıklarını belirten Yazıcı, "Antalya'mızda pandemiyle mücadelede şükürler olsun ki iyi bir noktadayız. Nüfusumuza oranla rakamlarımız, 30 büyükşehir içinde alt sıralarda yer alıyor. Eylülde tüm ülkemizde olduğu gibi yükseliş gösteren vaka sayılarının son 3 haftadır düşüşe geçtiğini görmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Yazıcı, okullarda alınan tedbirler başarıyla uygulanabildiği sürece eğitime devam edilmesi gerektiğini kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür de kentte salgınla mücadelede alınan tedbir ve uygulamaların çok olumlu sonuçlar doğurduğunu bildirdi.

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