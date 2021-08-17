Gündem Antalyada 12 kattaki iskelede mahsur kalan iki kardeş yürekleri ağza getirdi
ANTALYA

Antalya'da 12. kattaki iskelede mahsur kalan iki kardeş yürekleri ağza getirdi

Antalya’da boyacılık yapan 2 kardeş, çalıştıkları apartmanın 12. katında inşaat iskelesinde asılı kaldı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından asılı kaldıkları yerden üzerlerindeki emniyet kemerleri sayesinde kurtarılan kardeşler, ölümden kıl payı kurtuldu. Panik ve kurtarılma anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Haber Merkezi İHA
Antalyada 12. kattaki iskelede mahsur kalan iki kardeş yürekleri ağza getirdi
​Antalya’da boyacılık yapan 2 kardeş, çalıştıkları apartmanın 12. katında inşaat iskelesinde asılı kaldı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1567. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 12. katında saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

Yan yatan iskelede mahsur kaldılar

Boyacılık işi yapan Ahmet Çelik (21) ve İbrahim Çelik (20), kardeşler 12. katta inşaat iskelesinde bulundukları esnada elektrikler kesildi. Elektriklerin kesilmesi ile iskelenin olduğu makaralardan biri arıza verdi. Dengesizleşen iskelede ise 2 kardeş mahsur kaldı. Olayı gören apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İHA

Ölümden kıl payı kurtuldular

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıya çıkarak vatandaşların da desteği ile kardeşlerin iş güvenliği için taktığı emniyet kemerlerine kanca takarak kurtarma operasyonuna başladı. Mahsur kalan kardeşler tek tek çatıya çıkartıldı. Bu sırada polis ekipleri, olası bir tehlikeye karşı apartmanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. 2 kardeş ise ölümden kıl payı kurtuldu.

İHA

“Üzerimizdeki halatlar olmasa kurtulamazdık”

İskelede mahsur kalan kardeşlerden Ahmet Çelik, “İlk elektrik gitti, tuşa bastık çekmedi. Kendi çekmeye başlayınca asılı kaldık. Üzerimizdeki halatlar olmasa kurtulamazdık. Bağlı olduğumuz halatlarla çektiler bizi yukarıya doğru” diye konuştu.

İHA

“Hayatımızı kurtardı”

Tedbirli olmalarının hayatlarını kurtardığı söyleyen kardeş İbrahim Çelik, “Üzerimizdeki emniyet kemerleri olmasaydı, kötü bir sonuç olurdu. Hayatımızı kurtardı. O an itfaiye gelmeseydi, sıkıntı olurdu” dedi.

Tokat'ta feci kaza: Üzerine cam blok devrilen camcı ölümden döndü
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Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat Sanayi Sitesi’ndeki bir camcı da meydana geldi. Dursun Gökbaş (38) iş yerine pikapla getirilen camları indirmeye başladı. Araçtan indirilmeye çalışılan cam blok bir anda kayarak Gökbaş’ın üzerine devrildi.
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Cam bloğunun altında kalan şahıs çevreden koşan vatandaşları yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.
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Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından camcı ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
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Gökbaş’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, başından ve gözünden yaralandığı öğrenildi.
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Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı <br><br> Cam blokların Gökbaş’ın üzerine devrildiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasın yansıdı. Görüntülerde camların devrilmesi ve çevredekilerin olay yerine koşma anı yer aldı. Kaza sonrası arkadaşlarının kurtarılmasına yardım esnaflar yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.
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Olay yeri inceleme ekipleri kazanın yaşandığı iş yeri önünde çalışma yaptı. Polis ekipleri inceleme başlattı.
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