Antalya'da 73 sürücüye 21 bin 280 lira ceza uygulandı Polis ekipleri havadan tek tek tespit etti: 73 sürücüye 21 bin 280 lira ceza kesildi Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent trafiği havadan seçici göz, helikopter ve drone ile 10-16 Mart'ta denetlendi. Kentte havadan trafik denetiminde 73 sürücüye 21 bin 280 lira ceza uygulandı.

Haber Merkezi 18 Mart 2020, 17:10 Son Güncelleme: 18 Mart 2020, 17:17 AA