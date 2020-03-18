Gündem Polis ekipleri havadan tek tek tespit etti 73 sürücüye 21 bin 280 lira ceza kesildi
ANTALYA

Antalya'da 73 sürücüye 21 bin 280 lira ceza uygulandı

Polis ekipleri havadan tek tek tespit etti: 73 sürücüye 21 bin 280 lira ceza kesildi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent trafiği havadan seçici göz, helikopter ve drone ile 10-16 Mart'ta denetlendi. Kentte havadan trafik denetiminde 73 sürücüye 21 bin 280 lira ceza uygulandı.

Haber Merkezi AA
Kent trafiği havadan seçici göz, helikopter ve drone ile 10-16 Mart'ta denetlendi.
Kent trafiği havadan seçici göz, helikopter ve drone ile 10-16 Mart'ta denetlendi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent trafiği havadan seçici göz, helikopter ve drone ile 10-16 Mart'ta denetlendi.

Sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli üst düzeyde tutulabilmesinin amaçlandığı denetimlerde, "Sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek" gibi ihlaller değerlendirildi.

Antalyaa kent trafiği havadan seçici göz, helikopter ve drone ile 10-16 Mart'ta denetlendi.

Denetimlerde, 73 sürücüye 21 bin 280 lira ceza uygulandı.

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