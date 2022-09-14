Gündem Antalyada 90 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı
ANTALYA

Antalya’da 90 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı

Antalya’da çeşitli suçlardan 90 kaydı olan ve hırsızlık suçlarından hakkında 24 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şüpheli, evinin yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ve Konyaaltı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Konyaaltı ilçesinde nitelikli suçlardan aranan şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

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Haber Merkezi İHA
Antalya’da 90 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı
Antalya

Antalya’da çeşitli suçlardan 90 kaydı olan ve hırsızlık suçlarından hakkında 24 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şüpheli, evinin yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ve Konyaaltı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Konyaaltı ilçesinde nitelikli suçlardan aranan şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, çeşitli suçlardan 90 kaydı ve hırsızlık suçlarından 24 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.Ö.D.’yü Geyikbayırı Mahallesi’nde evinin yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı.

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