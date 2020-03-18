Antalya'da akılalmaz olay: Evin zeminine gömülü 14 bin 809 ecstasy hap ele geçirildi

Evin zeminine gömülü bir bidon içersinde 14 bin 809 ecstasy hap bulundu.

Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, O.H. adlı kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve Yeşildere Mahallesi'nde tek katlı bir evde sakladığı belirlendi. Eve yapılan operasyonda O.H. gözaltına aındı. Yapılan aramada, evin zeminine gömülü bir bidon içersinde 14 bin 809 ecstasy hap ele geçirildi.

O.H. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan tutuklandı.

GÜNDEM PKK'ya bir darbe daha: Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın korumalığını da yapan 2 terörist yakalandı