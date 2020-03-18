Gündem Antalyada akılalmaz olay Evin zeminine gömülü 14 bin 809 ecstasy hap ele geçirildi
ANTALYA

Antalya'da akılalmaz olay: Evin zeminine gömülü 14 bin 809 ecstasy hap ele geçirildi

Antalya'da akılalmaz olay: Evin zeminine gömülü 14 bin 809 ecstasy hap ele geçirildi

Antalya'da bir eve düzenlenen operasyonda, tek katlı evin zeminine gömülü bir bidon içersinde 14 bin 809 ecstasy hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan O.H. 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçudan tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Evin zeminine gömülü bir bidon içersinde 14 bin 809 ecstasy hap bulundu.
Evin zeminine gömülü bir bidon içersinde 14 bin 809 ecstasy hap bulundu.

Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, O.H. adlı kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve Yeşildere Mahallesi'nde tek katlı bir evde sakladığı belirlendi. Eve yapılan operasyonda O.H. gözaltına aındı. Yapılan aramada, evin zeminine gömülü bir bidon içersinde 14 bin 809 ecstasy hap ele geçirildi.

O.H. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan tutuklandı.

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