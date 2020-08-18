Aranan şahsı gözaltına almak isteyen polise taşla saldırdılar!

Olay, gece yarısı sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı 4 kişilik bir ekip, mahallede devriye gezdiği sırada uyuşturucu madde ticaretinden aranan M.P.'yi fark edip, gözaltına almak istedi. M.P. kaçmaya çalışırken, polis ekibi bu sırada bir grubun taşlı saldırısına uğradı.

Bir polis memurunun yaralandığı olayın ardından mahalleye çok sayıda ekip sevk edildi.

Polis memurlarından Erol Altınay başına gelen taşla yaralandı. Kargaşa sırasında M.P. ise kaçtı.

'MAHALLE POLİS TARAFINDAN SARILDI'

Yaralanan polis memuru ve arkadaşları telsizle durumu bildirince, olayın yaşandığı yere çok sayıda takviye ekip yönlendirildi. Mahallenin giriş ve çıkışları kapatılırken, İl Emniyet Müdür Yardımcılarının denetiminde asayiş, narkotik, özel harekât ve bekçilerden oluşan ekipler tarafından mahallede arama yapıldı.

5 kişi gözaltına alınırken, aranan şüpheli ise kargaşadan yararlanarak kaçtı.

FOTOĞRAF 7 Olay, geçen 12 Ağustos'ta Orhangazi ilçesindeki Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mart ayında tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkan Sezai Katmer'den haber alınamadı. Kendisinden haber alamayan ailesinin kayıp başvurusu üzerine Katmer için polis ekiplerince geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. En son 12 Mayıs'ta görüldüğüne dair ihbar alan polis ekipleri, araştırma sırasında ailenin de ifadesine başvurdu. Aile fertlerinin ifadesi doğrultusunda polis, aramalarında 'cinayet şüphesi'ne yoğunlaştı. FOSEPTİKTE CESET BULUNDU <br> <br> Polisin 3 aylık arama çalışması sürerken, Sezai Katmer'e ait Yeniköy yolundaki zeytinlikte de inceleme yapıldı. Zeytinlikteki bağ evinin altında bulunan, daha önce bahçe sulamak için su kuyusu olarak kullanılan, ardından foseptiğe dönüştürülen alanda incelemelerini yoğunlaştıran ekipler, ceset bulunduğunu fark etti. 2 SAATLİK ÇALIŞMAYLA ÇIKARILDI <br> <br> Cumhuriyet Savıcısı olay yerine gelirken, itfaiye ekipleri de sevk edildi. Foseptiğin dar olması nedeniyle itfaiye ekipleri cesede ulaşamayınca, AFAD ekiplerine haber verildi. İş makineleriyle bölgeye gelen AFAD ekipleri, cesedi çıkarmak için çalışma başlattı. Yapılan 2 saatlik çalışmayla cesede ulaşıldı. Kuyudaki suyun da tahliye edilmesinin ardından ceset çıkarıldı. ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI CESET, KATMER'E AİT ÇIKTI Yapılan incelemede ellerinden ve ayaklarından bağlanmış haldeki cesedin Sezai Katmer'e ait olduğu tespit edildi. Katmer'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. KATİL ZANLISI 5 GÜNLÜK TAKİBİN ARDINDAN YAKALANDI <br> <br> 2019 yılında 'silah bulundurmak' ve' kavgaya karışmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine konulan ve Mart ayında cezaevinden çıkan Sezai Katmer'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatan polis, bölgede bulunan çok sayıda kamerayı titizlikle inceledi. Katmer’in telefon kayıtlarını da incelemeye alan ekipler, Erkan K.'nın cinayetle ilgisi olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin 5 günlük teknik ve fiziki takibi sonucu Gemlik ilçesine bağlı Kumla Mahallesi’nde yakalanan Erkan K. gözaltına alındı. Orhangazi ilçesinde 2000 yılında kayınpederini silahla vurarak öldüren ve aynı olayda eski eşini de yaralayarak eşinin sakat kalmasına neden olan Erkan K.’nın cezaevinden geçtiğimiz yıl çıktığı öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Foseptikte elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunan kişinin cinayet şüphelisi yakalandı Bursa'da kan donduran bir olay yaşandı. Orhangazi ilçesinde, 3 aydır kayıp olan ve kendisine ait zeytin bahçesindeki foseptikte, elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunan Sezai Katmer'in (45) cinayetinin şüphelisi Erkan K., Gemlik ilçesinde yakalandı. BiP'te paylaş

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Yaralı polis memuru ise çağrılan sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.

'5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI'

Polis ekipleri, mahallede yapılan çalışmalarda şüpheli görünen herkese Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı. Ekipler, şahıs ve araçlarda yaptıkları aramalarda, çok sayıda delici alet, pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirirken, 5 kişiyi de gözaltına aldı.

5 kişi gözaltına alınırken, aranan şüpheli ise kargaşadan yararlanarak kaçtı.

'MAHALLEDE İKİ GRUP ARASINDA KAVGA ÇIKTI'

Ekipler bir yandan çalışmalarını sürdürürken, bir yandan ise mahalle arasında iki grup arasında meydana gelen başka bir kavgayı önlemeye çalıştı. İki grup arasında çıkan kavga polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesiyle sona erdi.

Polis ekipleri, kaçan M.P.'nin yakalanması için mahalledeki çalışmalarını sürdürüyor.

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