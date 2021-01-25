Gündem Antalyada asansörde yük taşımayın uyarısı yapan gaziyi darp edenler cezasız kalmadı
ANTALYA

Antalya'da 'asansörde yük taşımayın' uyarısı yapan gaziyi darp edenler cezasız kalmadı

Antalya'da asansörde tadilat malzemesi taşıdıkları gerekçesiyle kendilerini uyaran 30 yaşındaki gazi Gökhan Koç'u darp ettiği öne sürülen L.Y.'nin adli kontrol şartı ile serbest bırakılıp oğlu Ziya Y.'nin de ev hapsi kararına Cumhuriyet Savcısı itiraz etti. Savcının yaptığı itirazı değerlendiren 5. Sulh Ceza Hakimliği, Ziya Y.'nin tutuklanmasına hükmetti. Tutuklanan Ziya Y., cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi DHA
Antalya'da 'asansörde yük taşımayın' uyarısı yapan gaziyi darp edenler cezasız kalmadı.
Antalya'da 'asansörde yük taşımayın' uyarısı yapan gaziyi darp edenler cezasız kalmadı.

Kepez ilçesinde yaşayan evli Gökhan Koç, 5 yıl önce piyade uzman çavuş olarak görev yaptığı Hakkari'nin Dağlıca bölgesindeki patlamada ağır yaralandı. GATA'da uzun süre tedavi gören Koç, iki ayağını kaybetti ve protez takıldı. Gökhan Koç, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2310 Sokak'ta bir apartmanın 3'üncü katına taşındı. Koç, geçen salı günü asansörde tadilat yükü taşıyan karşı komşusu L.Y. ve oğlu Ziya Y.'ye, asansörle yük taşındığında bozulduğunu ve yapımının uzun sürdüğünü, kendisinin dairesine inip çıkmada zorluk yaşadığını söyledi.

  • Bunun üzerine sinirlenen baba- oğul, iddiaya göre Gazi Gökhan Koç'u darbetti, gözlüğünü kırdı. Koç, baba- oğlun kendisinin üstüne yürüdüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte savcılığa giderek, şikayetçi oldu.

Baba-oğul gözaltında

Güneydoğu gazisi Gökhan Koç'un Cumhuriyet Savcılığı'nca ifadesinin alınmasının ardından harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, L.Y. ve oğlu Ziya Y.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen baba ve oğlu, ifadesi alındıktan sonra geçen cumartesi sabahı adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından ‘kasten yaralama’ suçundan nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Ziya Y.’ye ev hapsi verildi. Babası L.Y. ise haftada bir gün polis merkezine gidip imza atma şartıyla serbest bırakıldı.

Gazi Gökhan Koç'u darp eden baba ve oğlu gözaltında
GÜNDEM
Gazi Gökhan Koç'u darp eden baba ve oğlu gözaltında

Savcılık karara itiraz etti

Cumhuriyet Savcısı, karara itiraz ederek şüphelilerin tutuklanmasını istedi. İtirazı değerlendiren 5. Sulh Ceza Hakimliği, Ziya Y.'nin tutuklanmasına karar verdi. Karar üzerine Ziya Y. tutuklandı.

Antalya'da 'Asansörde yük taşımayın' uyarısı yapan gaziye baba oğuldan darp kamerada
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Antalya'da 'Asansörde yük taşımayın' uyarısı yapan gaziye baba oğuldan darp kamerada
Antalya'da komşusu, baba oğlu asansörde tadilat malzemesi taşıdıkları gerekçesiyle uyaran ve ardından saldırıya uğrayan terör gazisi 30 yaşındaki Gökhan Koç, taraflardan şikayetçi oldu. Ayakları ampute olan ve olayda yerde sürüklenip, parmağı, dişi kırılan gazi Koç, “Ben bu ayaklarımı vatan için verdiysem bana bu reva görülmemeli” dedi.


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