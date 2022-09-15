​Antalya'da belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Miçotakis'e: Türkiye gereğini yaparsa Yunan'ın güvendiği adalara kar yağacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Sivas Teşkilatı ile bir araya geldi. Burada konuşma yapan Oktay, Ege'de provokatif eylemlerine devam eden Yunanistan'a tepki göstererek, 'Bakıyoruz Miçotakis de 'gece gelme gündüz gel' diyormuş. Bilmiyor mu acaba Türkiye Ege'de tepkisini gösterdiğinde zaten Yunan'ın gündüzü gece olacak. Türkiye uluslararası anlaşmalara dayanarak gereğini yaparsa Yunanın güvendiği adalara kar yağacak.' ifadelerini kullandı.