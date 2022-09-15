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ANTALYA

Antalya'da belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde belediye başkan yardımcısı Hasan Aydın, motosikletle yanına yaklaşan kişinin silahlı saldırısında yaralandı.

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Haber Merkezi DHA
Antalyada belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı
​Antalya'da belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı.

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçe merkezindeki İsmail- Turan Balaban Caddesi'nde meydana geldi. Bölgede esnaf ziyareti yapan Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, motosikletle yanına yaklaşan kasklı ve kapüşonlu kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Hasan Aydın'a tabancayla 5 el ateş eden saldırgan, hızla bölgeden uzaklaştı. Hasan Aydın kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından Hasan Aydın, ambulansla Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kolundan ve boynundan yaralanan Aydın’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Hasan Aydın'ın belediye başkan yardımcılığının yanı sıra tarihi Kırkpınar ve Elmalı yağlı güreşlerinin başpehlivanlarından İsmail Balaban'ın da güreş antrenörü olduğu belirtildi.
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