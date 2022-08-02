Antalya’da beş kişi aynı elektrikli scootera bindi

Ülke genelinde, pandemiyle birlikte kullanım oranında artış gözlenen elektrikli scooterlardan tehlikeli görüntüler gelmeye devam ediyor.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bisiklet yolunda elektrikli scooterlar sıkça tercih ediliyor.

Yeni kararla birlikte scooterlara bir kişiden fazla binenlere cezai işlem uygulanmaya başladı.

5 kişi aynı anda bindi

İnsan ve otomobil trafiğinin en yoğun yaşandığı bölgede, bir elektrikli scootera 5 çocuğun aynı anda bindiği görüldü.

Bununla da yetinmeyen çocuklar, trafikte ters istimakette ilerleyerek tehlikeye davetiye çıkardı.

Kameralara el salladılar

Tehlikeli anlar trafikteki başka bir yolcu tarafından kayda alındı. Cep telefonu tarafından kaydedildiklerini fark eden çocuklar kameraya karşı el salladı.

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"Biz de gelelim mi"

O anlara şahit olan vatandaşlar, "Biz de gelelim mi" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Trafikte ilerleyen scooter, bir süre sonra gözlerden kayboldu.