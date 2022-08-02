Gündem Antalyada beş kişi aynı elektrikli scootera bindi
ANTALYA

Antalya’da beş kişi aynı elektrikli scootera bindi

Bölgede akan trafikte bir scootera 5 kişinin bindiği görüldü. O anlara şahit olan vatandaşlar "Biz de gelelim mi" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi. Tehlikeye davetiye çıkaran gençler kayda alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Antalya’da beş kişi aynı elektrikli scootera bindi
Antalya’da beş kişi aynı elektrikli scootera bindi

Ülke genelinde, pandemiyle birlikte kullanım oranında artış gözlenen elektrikli scooterlardan tehlikeli görüntüler gelmeye devam ediyor.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bisiklet yolunda elektrikli scooterlar sıkça tercih ediliyor.

Yeni kararla birlikte scooterlara bir kişiden fazla binenlere cezai işlem uygulanmaya başladı.

5 kişi aynı anda bindi

İnsan ve otomobil trafiğinin en yoğun yaşandığı bölgede, bir elektrikli scootera 5 çocuğun aynı anda bindiği görüldü.

Bununla da yetinmeyen çocuklar, trafikte ters istimakette ilerleyerek tehlikeye davetiye çıkardı.

Kameralara el salladılar

Tehlikeli anlar trafikteki başka bir yolcu tarafından kayda alındı. Cep telefonu tarafından kaydedildiklerini fark eden çocuklar kameraya karşı el salladı.

"Biz de gelelim mi"

O anlara şahit olan vatandaşlar, "Biz de gelelim mi" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Trafikte ilerleyen scooter, bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Herkesi kandırmış

Herkesi kandırmış

Liseyi dışarıdan bitirip YKS'de 1671'inci oldum demişti.
Boğularak can verdi

Boğularak can verdi

​Yüzünü yıkamak için eğildiği gölete dengesini kaybederek düştü.
Türkiyenin önündeki en büyük engel döviz stokçuları

​Krediler üretime değil dolar stoğuna gitti

​MSB: Mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisi Karadeniz'de.

İletişim Başkanlığı duyurdu: 'Soruları çalındı' iddiaları sonrası harekete geçildi.

​Nancy Pelosi'nin uçağı indi: Çin savaş uçakları bölgeye gidiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.