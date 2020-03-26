Gündem Antalyada Çinli turist paniği Kaybolan Çinli turisti ekipler buldu
ANTALYA

Antalya'da Çinli turist paniği: Kaybolan Çinli turisti ekipler buldu

Antalya'da tarihi Olimpos bölgesinde yürüyüş yaparken kaybolan Çinli turist yapılan ihbarın ardından ekipler tarafından kurtarıldı. Çinli kadına ulaşan ekipler koronavirüs salgınına karşı da önlem aldıkları görüntüledi.

Haber Merkezi AA
Olimpos
Olimpos

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Olimpos bölgesinde kaybolan Çinli turist, Jandarma ve UMKE ekiplerince bulundu.

ÇİNLİ TURİST KAYBOLDU

Adrasan'a gitmek için Olimpos bölgesindeki Likya Yolu'nda yürüyüşe çıkan kadın Çinli turist Jingyun Lan (30), bir süre sonra kayboldu.

Jandarmaya ulaşarak kaybolduğunu haber veren turist için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve UMKE ekipleri çalışma başlattı.

  • Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı tedbir amacıyla eldiven ve maske takan ekipler, Musa Dağı'nda Jingyun Lan'ı bularak, aşağıya indirdiler.

Sağlık durumu iyi olan Çinli turist, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

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