Antalya'da Çinli turist paniği: Kaybolan Çinli turisti ekipler buldu

Hayat

Savunma sanayiinden medikal atılım: Yerli serum ve solunum cihazı yolda

Son yıllarda hızla gelişen yerli savunma sanayi kuruluşları, medikal sanayiye de güç veriyor. ASELSAN, Biosys firması ile yerli solunum cihazı üretmek için kolları sıvarken, bunun yanı sıra Savunma Sanayii Başkanlığının ürün kataloğunda medikal başlığı altında 6 sağlık projesi yer alıyor.