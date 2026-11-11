Antalya’da diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Antalya’ya geldi. Erdoğan, zirve kapsamındaki ilk görüşmesini BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdi. Daha sonra Brezilyalı mevkidaşı Lula da Silva ile görüşen Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud’u da kabul etti. Erdoğan ayrıca Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile de görüştü.

DAYANIŞMANIN DEVAMI ÖNEMLİ

Erdoğan, seçim başarısından dolayı tebrik ettiği Lula da Silva'ya uluslararası meselelerde iki ülkenin barışı öne çıkaran yaklaşım sergilediğini, dayanışmanın devam etmesinin önemli olduğunu ifade etti. Erdoğan, Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman'a da Cox’s Bazar’daki insani durumun uluslararası camianın gündeminde kalması için Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhammedov ile görüşmesinde de Türkiye-Türkmenistan işbirliğinin artması için adımlar atmaya devam edileceğini, özellikle enerji, ticaret, savunma sanayisi ve yatırım alanlarında çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı. Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de aralarında olduğu çok sayıda ülke lideri de Antalya’ya dün akşam saatlerinde geldi.

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