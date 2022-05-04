Antalya'da drift festivalinde faciadan dönüldü: Seyircileri taşıyamayan balkon çöktü

Antalyalı hız tutkunları Elmalı ilçesindeki Tuning Festivali’nde bir araya geldi. Özel donanımlı araçlarla drift gösterilerinin yapıldığı festivale ilgi yoğundu. Toptancı halinde yapılan gösterileri izlemek isteyen yüzlerce seyirci balkonları doldurdu. Ağırlığa fazla dayanamayan bir balkon çöktü. Hem balkondakiler hem de balkonun altında gösteriyi izleyenler ölümle burun buruna geldi.

Arbedenin yaşandığı alanda şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi. Olay sonrası bir bölümü çöken alandakiler hemen balkondan uzaklaştı. Korku dolu anların yaşandığı olayın ardından gösteriler hız kesmeden devam etti.

GÜNDEM Çamura saplanan minibüsteki 50 kişiyi AFAD ekibi kurtardı

GÜNDEM İstanbul Valiliği: 2022'de 25 bin 644 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı

GÜNDEM MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

DÜNYA Rusya'dan NATO ülkelerine kritik uyarı: Silah taşıyan araçlar vurulacak