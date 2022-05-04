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Gündem Antalyada drift festivalinde faciadan dönüldü Seyircileri taşıyamayan balkon çöktü
ANTALYA

Antalya'da drift festivalinde faciadan dönüldü: Seyircileri taşıyamayan balkon çöktü

Antalya’nın Elmalı ilçesinde hız Tuning Festivali’ni izleyen hız tutkunlarının bulunduğu balkon, ağırlığa dayanamayıp çöktü. Vatandaşlar ölümle burun buruna gelirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Çökme anıysa cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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Haber Merkezi İHA
Antalyada drift festivalinde faciadan dönüldü: Seyircileri taşıyamayan balkon çöktü
Korku dolu anlar böyle görüntülendi.

Antalyalı hız tutkunları Elmalı ilçesindeki Tuning Festivali’nde bir araya geldi. Özel donanımlı araçlarla drift gösterilerinin yapıldığı festivale ilgi yoğundu. Toptancı halinde yapılan gösterileri izlemek isteyen yüzlerce seyirci balkonları doldurdu. Ağırlığa fazla dayanamayan bir balkon çöktü. Hem balkondakiler hem de balkonun altında gösteriyi izleyenler ölümle burun buruna geldi.

Arbedenin yaşandığı alanda şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi. Olay sonrası bir bölümü çöken alandakiler hemen balkondan uzaklaştı. Korku dolu anların yaşandığı olayın ardından gösteriler hız kesmeden devam etti.

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