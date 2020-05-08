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Gündem Antalyada Düden Şelalesine uçan otomobilden sağ kurtuldular
ANTALYA

Antalya'da Düden Şelalesine uçan otomobilden sağ kurtuldular

Antalya’da meydana gelen kazada Düden Şelalesi’ne düşen otomobildeki 2 kişi, kazadan burunları bile kanamadan kurtuldu.

Haber Merkezi İHA
Otomobil daha sonra çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkartıldı.
Otomobil daha sonra çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde Düden Şelalesi’nin denize döküldüğü yakın bir noktada meydana geldi. İçinde iki kişinin bulunduğu 06 FT6144 plakalı otomobil, 2102. Sokak’tan sağa dönüş yapacağı esnada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil daha sonra çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkartıldı.

Otomobil çekici ile şelaleden çıkarıldı

Otomobil, bu dönemde debisi en yüksek konumda olan Düden Şelalesi’ne uçtu. Otomobilin sürüklenmesini rafting hattı için kurulan çelik halat engelledi. 2 kişi ise kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Otomobil daha sonra çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkartıldı.

Otomobil daha sonra çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkartıldı.
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