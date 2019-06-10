Gündem Antalyada fayton dönemi sona erdi, atlar hayvanat bahçesine teslim edildi
ANTALYA

Antalya’da fayton dönemi sona erdi, atlar hayvanat bahçesine teslim edildi

Antalya’da fayton dönemi sona erdi, atlar hayvanat bahçesine teslim edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Antalya’da 10 Haziran itibariyle fayton faaliyetlerini durdurmasının ardından, atlar da yeni yuvaları Antalya Hayvanat Bahçesi’ne getirildi.

Haber Merkezi IHA
Atlar yeni yuvaları Antalya Hayvanat Bahçesi’ne getirildi.
IHA
Atlar yeni yuvaları Antalya Hayvanat Bahçesi’ne getirildi.
Atlar yeni yuvaları Antalya Hayvanat Bahçesi’ne getirildi.
IHA
Atlar yeni yuvaları Antalya Hayvanat Bahçesi’ne getirildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, bayramdan önce gerçekleştirdiği basın toplantısında 10 Haziran itibariyle Antalya’daki fayton faaliyetlerini durdurma ve trafikten men etme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, at sahiplerinin ya da ailelerinden bir kişinin belediyede istihdam edileceğini, atların ise hayvanat bahçesine alınacağını söylemişti.

Antalya’da 10 Haziran (bugün) itibarıyla faytonculuk faaliyetleri sona erdi. Faytonlara koşulan atlar ise Büyükşehir Belediyesi tarafından, bundan sonra yaşamlarını sürdürecekleri Antalya Hayvanat Bahçesi’ne götürüldü.

Yeşildere Mahallesi’nde sahipleri tarafından Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teslim edilen 40 at kamyonlarla Antalya Hayvanat Bahçesi’ne taşındı.

  • Geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye’nin en büyüklerinden olan Antalya Hayvanat Bahçesi’ne teslim edilen atlar kendileri için hazırlanan yaşam alanına bırakıldılar. Atlar, yeni yuvalarında daha sağlıklı şartlarda yaşam sürecek.

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