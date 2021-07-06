Gündem Antalyada gizemli kadın polisi alarma geçirdi Kömürlükte battaniyeye sarılı uyurken bulundu
ANTALYA

Antalya'da gizemli kadın polisi alarma geçirdi: Kömürlükte battaniyeye sarılı uyurken bulundu

Antalya'da daha önce bir evin bahçesinde kilime sarılı bir şekilde derin uykuda bulunan kadın, bu kez başka bir dairenin kömürlüğünde bulundu. Vücudunda yara ve morluklar olan kadın, polisin uzun uğraşı sonucu ikna edilerek, karakola götürüldü.

Haber Merkezi İHA
Antalyada gizemli kadın polisi alarma geçirdi: Kömürlükte battaniyeye sarılı uyurken bulundu
Sabah evine gelen ev sahibi, kömürlüğüne girdiği esnada battaniyeye sarılı bir kadının olduğunu gördü.

Antalya'daki olay, Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi 359 Sokak’ta bulunan müstakil bir evin kömürlüğünde meydana geldi.

Sabah evine gelen ev sahibi, kömürlüğüne girdiği esnada battaniyeye sarılı bir kadının olduğunu gördü. Gördüğü manzara karşısında şaşıran adam, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının durumunun iyi olduğu öğrendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının durumunun iyi olduğu öğrendi.
İHA
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının durumunun iyi olduğu öğrendi.

Beyoğlu'nda gizemli Afrikalı kadın: 5 gündür oturduğu duvardan kalkmadı
GÜNDEM
Beyoğlu'nda gizemli Afrikalı kadın: 5 gündür oturduğu duvardan kalkmadı

Ev sahibi kadının kaldırılmasını istemesi üzerine bu kez olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler uzun süre kadın ile iletişim kurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Zaman zaman kendine gelen kadın, bir yardıma ihtiyacı olmadığını söyleyerek kendisinin rahat bırakılmasını istedi.

Ekipler bunun üzerine kadın polislerden yardım istedi. Olay yerine gelen kadın polisler, kadını yattığı yerden kaldırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının durumunun iyi olduğu öğrendi.
İHA
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının durumunun iyi olduğu öğrendi.

Kadın uzun uğraşlar sonucu polis otosuna bindirilerek karakola götürüldü. İsminin Zehra olduğu öğrenilen kadın, geçen hafta da bir apartmanın bahçe kısmında bulunmuştu.

Ev sahipleri ve polis tarafından uyandırılamayan kadın yine kadın polisler tarafından uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı.

Abone Ol Google News
50 bin liralık maliyetle yaptı

50 bin liralık maliyetle yaptı

​Gören bir daha bakıyor, sosyal medyada da ilgi çekiyor.
Bozkırın ortasındaadeta bir vaha

Bozkırın ortasında
adeta bir vaha

'Burada yetişmez' diyenlere inat yaptı: 30 yıllık kazancını yatırdı.
Sağlık Bakanı Koca: Delta plus 3 ilde 3 kişide görüldü

Salgının sonu aşı ile geliyor.

​MHP Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor.

​Bakan Yanık açıkladı: Bayram öncesi dağıtılacak.

Kuvvetli yağacak: Sel ve su baskınlarına dikkat!

Araba fiyatına satılıyor

Araba fiyatına satılıyor

​Bir buçuk ton ağırlığındaki Paşa alıcısını bekliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.