Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Antalyada gökten para yağdı, görenler şaşkına dönüp toplamaya başladı
ANTALYA

Antalya'da gökten para yağdı, görenler şaşkına dönüp toplamaya başladı

Antalya’da bir kişinin yolda yürürken farkında olmadan düşürdüğü 4 bin 500 lira, yoldan geçen iki vatandaş tarafından alınıp sahibine teslim edildi. Para düştükten sonra rüzgar sebebiyle savrulmamaya başlayan para, iki kişi tarafından yoldan tek tek toplandı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Merkezi İHA
Vatandaşların paraları topladığı anlar kameralara böyle yansıdı.
Vatandaşların paraları topladığı anlar kameralara böyle yansıdı.

Olay Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre lirayı düşüren ancak farkına varmadan yoluna devam eden adamın cebinden düşen para rüzgarın etkisiyle uçmaya başladı. O anlarda yoldan geçmekte olan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki arkadaş, yerdeki paraları görünce durup toplamaya başladı. Rüzgar sebebiyle dağılan paranın tamamının toplayan iki arkadaş, parayı olayın yaşandığı lokantanın sahibine teslim edildi.

Taksim'e gökten para yağdı
GÜNDEM
Taksim'e gökten para yağdı

Paraları teslim etti

Müşterilerinin verdiği parayı sayarak teslim alan Çorbacı Hasan lakaplı Hasan Yılmaz, işyerine davet ettiği Asayiş Büro Amirliği görevlilerine 4 bin 500 lirayı teslim etti.
Paranın bulunduğu noktayı gören güvenlik kamerasını izleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, parayı düşüren kişiyi belirlerken, 4 bin 500 lira sahibine teslim edildi.

Gökten para yağdı!
OYNAT 00:39
Gökten para yağdı!
ABD'nin Teksas eyaletinde zırhlı araçtan ana karayoluna düşen para torbası, çok geniş bir bölgeyi karıştırdı. Yola saçılan paraları toplamak isteyenler trafiği kilitlerken, ''gökten para yağdığı'' yolundaki haberler, meraklıları bölgeye çekti.



Tutanak tutuldu


Parayı teslim alan Hasan Yılmaz, paranın sahibinin bulunabilmesi için 112’yi arayarak bir miktar para bulunduğunu, parayı polise teslim etmek istediğini söyledi. Lokantaya gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri 4 bin 500 lirayı saydıktan sonra tutanak karşılığında telim aldı.


Araştırma yapan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, paranın bulunduğu yerde bulunan işyerinin güvenlik kamerasını izleyerek parayı düşüren kişiyi belirledi. Kısa bir süre sonra parayı düşürdüğü belirlenen ve isminin yazılmasını istemeyen vatandaş, 4 bin 500 lirayı Asayiş Büro Amirliği görevlilerinden tutanak karşılığında teslim aldı.

İsviçre'de bir kasabaya gökten çikolata yağdı!
FOTOĞRAF 6
Title
İsviçre'nin Olten kasabası sakinleri, bir sabah gökten kar ile birlikte yağan kakao tozlarıyla uyandı.
Title
Lindt & Sprüngli çikolata fabrikasındaki havalandırma sisteminin arızalanması sebebiyle kasabanın her yerine kakao tozları yağdı, tabii ki kasaba sakinleri bu olay karşısında şok yaşadı.
Title
Fabrika konuyla ilgili açıklama yaparak çikolatanın temelini oluşturan ezilmiş kakao çekirdeği parçalarının soğutma sistemindeki havalandırma hattında yaşanan küçük bir sorun nedeniyle etrafa dağıldığını söyledi.
Title
Yoğun rüzgar nedeniyle fabrikadan yayılan çikolata tozları kasabanın her yerine ulaştı ve karın üzerinde ince bir katman bıraktı.
Title
Şirket ise yayılan çikolata tozlarının temizlenmesi için üstlerine düşeni yapacaklarını belirtti. Ancak kasabadan kimse henüz çikolata tozlarını temizlenmesi için bir talepte bulunmadı.
Title
Yaşanan bu olay sosyal medyada da yayıldı. Çok sayıda kullanıcı, 'çikolata yağmuru yağdığı' yönünde paylaşımlarda bulundu.
İsviçre'de bir kasabaya gökten çikolata yağdı!
Avrupa'nın çikolatasıyla meşhur ülkesi İsviçre'de bir çikolata fabrikasında yaşanan arıza sebebiyle gökyüzünden çikolata yağdı. Fabrikada yaşanan arıza sert rüzgarla birleşince, bölgedeki araçların üzeri çikolata tozuyla kaplandı.


Abone Ol Google News
30 santim kar yağdı

30 santim kar yağdı

Yoğun kar o ilde yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Alanyaspor-Trabzonspor

Alanyaspor-Trabzonspor

Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor.
Kapalı Maraşta piknik yapacağız

Kapalı Maraş'ta piknik yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu.
Bulgarlar <br>stokları tüketti

Bulgarlar
stokları tüketti

Koronaya iyi geliyor diye kutu kutu alıyorlar.
241 bina<br>için son bir ay

241 bina
için son bir ay

1999 depreminde hasar görmüşlerdi.
Otobüste<br> korona paniği

Otobüste
korona paniği

Testinin pozitif olduğunu ağzından kaçırdı ortalık karıştı.

Fay hattı boyunca oluştu

Fay hattı boyunca oluştu

Afyonkarahisar'da tedirgin eden görüntü.
16 köy daha kurtarıldı

16 köy daha kurtarıldı

Azerbaycan ordusu darbe üstüne darbe vurdu.
Sahte kimlik çıktı

Sahte kimlik çıktı

​FETÖ'nün kilit ismi böyle yakalandı.
1. Lig ekibinde korona şoku

1. Lig ekibinde korona şoku

24 futbolcu olmak üzere 29 kişinin testi pozitif çıktı.
Her an <br>göreve hazırlar

Her an
göreve hazırlar

Teröristlerin korkulu rüyası: Boralar
İsim listesi yapmışlar

İsim listesi yapmışlar

​Ermenistan istihbaratının kullandığı binadan çıktı.
Ateşine değil<br>HES koduna bakın

Ateşine değil
HES koduna bakın

​Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken çağrı.
İki katına çıktı

İki katına çıktı

İl sağlık müdüründen kritik koronavirüs uyarısı.
Dağ alayı dağıtıldı

Dağ alayı dağıtıldı

​Azerbaycan ordusu cephede göz açtırmıyor.
Kuvvetli<br>sağanak uyarısı

Kuvvetli
sağanak uyarısı

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.