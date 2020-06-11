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Gündem Antalyada hareketli anlar Eşyaları pencereden sokağa attı, polis eve kapıyı koçbaşıyla kırarak girdi
ANTALYA

Antalya'da hareketli anlar: Eşyaları pencereden sokağa attı, polis eve kapıyı koçbaşıyla kırarak girdi

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Uğur K., eşyaları pencereden sokağa atıp, kendisini de eve kilitledi. Polislere "Gidin kapımın önünden. Burası boşalacak, boşaltın, dağılın" diye seslenen Uğur K., koçbaşıyla daire kapısını kırıp, içeri giren ekiplerce etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi DHA
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kendisini eve kilitleyen Uğur K.'yi ikna etmeye çalıştı.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kendisini eve kilitleyen Uğur K.'yi ikna etmeye çalıştı.

Antalya'daki olay, saat 08.30 sıralarında, Konyaaltı ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi Çamlık Caddesi'ndeki apartmanının 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunan Uğur K., evdeki televizyon, telefon, tavla, kova ve avizeleri sokağa attı. Durumu fark eden komşular ise polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kendisini eve kilitleyen Uğur K.(39)'yi ikna etmeye çalıştı.

İstanbul’da eş zamanlı şafak operasyonu: Koçbaşı ile kırılan kapıdan giren polisler dokümanları ele geçirdi
GÜNDEM
İstanbul’da eş zamanlı şafak operasyonu: Koçbaşı ile kırılan kapıdan giren polisler dokümanları ele geçirdi

DHA
Psikolojik sorunları bulunan Uğur K., evdeki televizyon, telefon, tavla, kova ve avizeleri sokağa attı.

Diyafondan polislere bağırdı

Polislere tehditler savuran Uğur K., arkadaşları olduğunu söylediği Hakan ve Kadir adlı kişilerin gelmesini istedi. Polis ekipleri, arkadaşlarını getireceklerini söylemesine rağmen Uğur K.'yi ikna edemedi. Uğur K., evin diyafonundan bağırarak, polislerin uzaklaşmasını istedi.

DHA
Bina önünde hazırlıklarını tamamlayan polisler, kalkanları, uzun namlulu silahlar ve koçbaşıyla tam teçhizat binaya girdi.

Uğur K., ardından pencereden kapı önünde bulunan polislere "Gidin kapımın önünden. Burası boşalacak, boşaltın, dağılın" diye seslendikten sonra tekrar içeri girdi.

Bin polisle şafak operasyonu: Özel harekat kapıları böyle kırdı
GÜNDEM
Bin polisle şafak operasyonu: Özel harekat kapıları böyle kırdı

Özel harekat koçbaşıyla içeri girdi

Polis ekipleri Uğur K.'yi ikna edemeyince özel harekat polisleri, olay yerine çağrıldı. Bina önünde hazırlıklarını tamamlayan polisler, kalkanları, uzun namlulu silahlar ve koçbaşıyla tam teçhizat binaya girdi. Özel harekat polisleri, kapı önünde Uğur K.'yi ikna etmeye çalışırken, kapıyı açmasını istedi. Uğur K., annesiyle görüşmek istediğini söylerken, özel harekat polisleri de telefonla aradıklarını belirtip, kapıyı açarak konuşmasını istedi. Buna rağmen Uğur K., kapıyı açmayınca özel harekat polisleri, koçbaşıyla kırıp içeri girdi.

Uğur K., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

2,5 saatin sonunda etkisiz hale getirilen Uğur K., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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