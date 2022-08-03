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ANTALYA

Antalya'da havadan ve karadan yapılan trafik denetiminde 1511 sürücüye ceza kesildi

Antalya'da hem havadan hem de karadan sürdürülen trafik denetiminde 1511 adet sürücüye cezai işlem uygulandı.

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Haber Merkezi AA
Antalyada havadan ve karadan yapılan trafik denetiminde 1511 sürücüye ceza kesildi
Antalya'da trafik denetimi

Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde helikopter, drone ve karadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Kontrollerde drone ve helikopterden yararlanıldı

Helikopter ve drone ile yapılan kontrolde 494, araçların teknik donanımlarında 106, alkol ve uyuşturucu madde denetiminde 134 ve radarla hız kontrolünde 777 olmak üzere toplam 1511 sürücüye para cezası uygulandı.

Ayrıca Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda 70 araç sürücüsü ile 352 yolcuya eğitim verildi.

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