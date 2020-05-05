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Gündem Antalyada havadan yapılan denetimde 20 sürücüye ceza
ANTALYA

Antalya'da havadan yapılan denetimde 20 sürücüye ceza

Antalya'da havadan trafik denetiminde kurallara uymadığı tespit edilen 20 sürücüye para cezası verildi. Denetim drone ve helikopter ile yapıldı.

Haber Merkezi AA
arşiv
arşiv

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent trafiği 28 Nisan ile 4 Mayıs tarihleri arasında havadan helikopter ve drone ile denetlendi.

Yanlış denetim affedilmeyecek
EKONOMİ
Yanlış denetim affedilmeyecek

Sürücülere idari para cezası uygulandı

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, denetim faaliyetlerinin etkin gerçekleştirilmesi ve sürücülerdeki yakalanma riski duygusunun sürekli üst düzeyde tutulması amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde, "Sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek" gibi ihlaller değerlendirildi.

Denetimler sonucunda, 20 sürücüye idari para cezası uygulandı.

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