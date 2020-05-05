Antalya'da havadan yapılan denetimde 20 sürücüye ceza

Teknoloji

Türkiye siber uzmanlar yetiştiriyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii himayesinde kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, Türkiye’nin siber uzmanlarını yetiştirmek için Covid-19 sürecinde de eğitimlerine online olarak devam ediyor. Siber güvenlik sektörünün ihtiyaç duyduğu siber güvenlik uzmanlarını yetiştirmek hedefiyle 2018 yılından beri Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerde siber güvenlik eğitimleri, yaz kampları ve kış kampları düzenleyen Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından bugüne kadar 25 üniversitede gerçekleştirilen 135 eğitim programı ile 3 bin 500’ün üzerinde öğrenciye siber güvenlik eğitimi verildi.