Antalya'da HES'ten kablo çalan 2 şüpheli yakalandı

PÖH timlerinden yıl dönümüne özel nefes kesen klip

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Özel Harekatın (PÖH) kuruluş yıl dönümü dolayısıyla nefes kesen bir klip hazırlandı. Hem karada hem havada hem de suda görev alan PÖH, engebeli arazinin yanı sıra kış mevsiminin getirdiği zorluklara rağmen görevini başarıyla yerine getiriyor.