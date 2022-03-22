Gündem Antalyada HESten kablo çalan 2 şüpheli yakalandı
ANTALYA

Antalya'da HES'ten kablo çalan 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hidroelektrik santralinden (HES) bakır kablo çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

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Haber Merkezi AA
Antalyada HESten kablo çalan 2 şüpheli yakalandı - Antalya haberleri
Şüphelilerin bırakıp kaçtıkları araçta yapılan aramada, bakır kablo, demir kesme testeresi ve tel kesme makası ele geçirildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oymapınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren hidroelektrik santralinde meydana gelen kablo hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenen şüphelilerden İ.Y. ve A.C. araçla kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

AA
AA

Şüphelilerin bırakıp kaçtıkları araçta yapılan aramada, bakır kablo, demir kesme testeresi ve tel kesme makası ele geçirildi.

Ekipler, hırsızlık olayına karıştığı ve araçta bulunduğu belirlenen şüphelilerden S.E.Ö'yü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman'da kablo hırsızları rögarda yakalandı
GÜNDEM
Adıyaman'da kablo hırsızları rögarda yakalandı

Aynı eve ikinci kez giren hırsız gardırobun içinde yakalandı
FOTOĞRAF 8
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Olay, Karasu’nun Limandere Mahallesi’nde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, sahibi yurt dışında olan iki katlı yazlık binaya gece saatlerinde pencereden giren ve çeşitli suçlardan adli sicil kaydı bulunan Ç.K., evden çok sayıda eşya ve gıda maddesi çaldı.
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Şahsın çaldığı eşyaları Sakarya il merkezinde satarak elde ettiği parayla uyuşturucu ve uyarıcı madde aldığı tespit edildi.
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Ç.K., olaydan 6 gün sonra Limandere Mahallesi’ndeki aynı eve bir kez daha girdi. Kalan eşyaları da çalmak istediği belirlenen Ç.K., Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin devriye sırasındaki dikkati neticesinde girdiği evde suçüstü yakalandı.
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Ekipler, şahsı evin yatak odasındaki gardırobun içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.
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Şahsın üzerinde 20 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınarak Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen Ç.K., işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.
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Şahsın üzerinde 20 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınarak Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen Ç.K., işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.
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Aynı eve ikinci kez giren hırsız gardırobun içinde yakalandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde hırsızlık için aynı eve 6 gün sonra tekrar giren şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Ekipler, hırsızı evin yatak odasındaki dolabın içinde kıskıvrak yakaladı.


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