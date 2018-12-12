Gündem Antalyada hortum ve fırtına tarım alanlarına zarar verdi
ANTALYA

Antalya'da hortum ve fırtına tarım alanlarına zarar verdi

Antalya'da hortum ve fırtına tarım alanlarına zarar verdi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde etkili olan hortum ve fırtına nedeniyle tarım arazileri ve seralar zarar gördü.

AA
Hortum, bazı meyve ağaçlarını kökünden söktü ve çilek tarlarında zarara neden oldu.
AA
Hortum, bazı meyve ağaçlarını kökünden söktü ve çilek tarlarında zarara neden oldu.
Hortum, bazı meyve ağaçlarını kökünden söktü ve çilek tarlarında zarara neden oldu.
AA
Hortum, bazı meyve ağaçlarını kökünden söktü ve çilek tarlarında zarara neden oldu.

Antalya'da ilçenin Çalıpınar, Asarcık ve Kahyalar mahallelerinde gece şiddetli yağış ve hortum meydana geldi. Tarlalarda bulunan üstü açık ürünler ile yaklaşık 80 dekar cam sera zarar gördü. Hortum, bazı meyve ağaçlarını kökünden söktü ve çilek tarlarında zarara neden oldu.

Çalıpınar Mahallesi Muhtarı Barış Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hortum ve aşırı yağış gece yarısı oldu. Vatandaşlarımızın haberi olmamış. Sabah kalkınca seraların yıkılmış olduğunu gördük. Çiftçilerimiz zor durumda." diye konuştu.

Çiftçilerden Yurdakul Kılınç ise "Bu yıl bu ikinci felaket. Herkeste hasar büyük. Çok sayıda sera yıkıldı. İçinde yeni mahsul ürünler var" dedi.

Dursun Aykal da hortum esnasında seranın içinde olduğunu belirterek, "Seranın havalandırmalarını açmıştım. İçine girdim, rüzgar vardı, yapraklar havada uçuşuyordu. Bir baktık sera çökmüş. 100 bin liralık zararım var. Seranın komple sökülmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor
GÜNDEM
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor

/**/
Yerelde 3T formülü

Yerelde 3T formülü

​AK Parti'de yerel seçim manifestosu Erdoğan'a sunuldu.
İttifakta anlaştılar

İttifakta anlaştılar

Kılıçdaroğlu ile Akşener bir araya geliyor.
Sevkiyat hızlandı

Sevkiyat hızlandı

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası sınır bölgesi hareketlendi.
Cinayetin sorumlusu Selman'dır

Cinayetin sorumlusu Selman'dır

​ABD'nin BM Temsilcisi: Selman cezasız kalmamalı.
Operasyon Sincar'ı da kapsayabilir

Operasyon Sincar'ı da kapsayabilir

Uzmanlar yanıtladı: Türk askeriyle ABD askeri karşılaşırsa ne olur?
MİT'in raporları masada

MİT'in raporları masada

Operasyon öncesinde ​MİT ve ÖKK unsurları hedefleri belirledi.
Kritik görüşme

Kritik görüşme

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi.
Uyuyana para veriyorlar

Uyuyana para veriyorlar

Japon şirket strese karşı ilginç bir yol buldu.

Harekata birkaç güne başlayacağız

Harekata birkaç güne başlayacağız

​Erdoğan: Fırat'ın doğusu da temizlenecek.

Edirne'den Kars'aikmalsiz uçacak

Edirne'den Kars'aikmalsiz uçacak

Türkiye'nin yeni helikopteri Gökbey'in tüm özellikleri.
Gökbey hayırlı olsun

Gökbey hayırlı olsun

Erdoğan, genel maksat helikopterinin adını açıkladı.
Alaska değil Kazdağları

Alaska değil Kazdağları

Beyaz kar örtüsü Eybek tepesine çok yakıştı.
Bedelini çok ağır öderler

Bedelini çok ağır öderler

Bahçeli: Sarı yelek giyen çıplak yatmayı göze alsın.
Milyonlarca kişi bilmeden ödüyor

Milyonlarca kişi bilmeden ödüyor

Birçok kişi vergiden muaf olduğunun farkında değil.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.