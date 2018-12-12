Antalya'da hortum ve fırtına tarım alanlarına zarar verdi

Hortum, bazı meyve ağaçlarını kökünden söktü ve çilek tarlarında zarara neden oldu.

Hortum, bazı meyve ağaçlarını kökünden söktü ve çilek tarlarında zarara neden oldu.

Antalya'da ilçenin Çalıpınar, Asarcık ve Kahyalar mahallelerinde gece şiddetli yağış ve hortum meydana geldi. Tarlalarda bulunan üstü açık ürünler ile yaklaşık 80 dekar cam sera zarar gördü. Hortum, bazı meyve ağaçlarını kökünden söktü ve çilek tarlarında zarara neden oldu.

Çalıpınar Mahallesi Muhtarı Barış Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hortum ve aşırı yağış gece yarısı oldu. Vatandaşlarımızın haberi olmamış. Sabah kalkınca seraların yıkılmış olduğunu gördük. Çiftçilerimiz zor durumda." diye konuştu.

Çiftçilerden Yurdakul Kılınç ise "Bu yıl bu ikinci felaket. Herkeste hasar büyük. Çok sayıda sera yıkıldı. İçinde yeni mahsul ürünler var" dedi.

Dursun Aykal da hortum esnasında seranın içinde olduğunu belirterek, "Seranın havalandırmalarını açmıştım. İçine girdim, rüzgar vardı, yapraklar havada uçuşuyordu. Bir baktık sera çökmüş. 100 bin liralık zararım var. Seranın komple sökülmesi lazım" ifadelerini kullandı.