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Antalya'da iki ayrı noktada yangın: Yerleşim yerlerini tehdit eden alevler korkuttu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yerleşim yerine yakın ağaçlık alanda yangın çıktı. Rüzgarla hızını artırıp sahil kısmına doğru ilerleyen yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "İki ayrı noktada olması ve aynı anda başlaması kafada bir soru işareti oluşturuyor. Ancak şu anda her şey kontrol altına alınmış durumda. Zarar gören yerleşim alanı yok ama merkezdeki ormanlık arazi şu anda yandı, ona çok üzüldüm" dedi.

14:08 - 6/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:47 - 6/06/2024 Perşembe
AA
Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kuşkavağı Mahallesi'nde Konyaaltı Belediyesi'nin karşı tarafından bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarında etkisiyle büyük çam ağaçlarının da olduğu alana yayıldı.


İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Polis ekipleri, önlem alarak kara yolunu trafiğe kapattı.

Bu sırada ağaçlık alana yakın bir kreşte eğitim gören çocuklar, tedbir amacıyla tahliye edildi. Konyaaltı Belediyesi'nde bir süre misafir edilen minikler, çağrılan ailelerine teslim edildi.


İtfaiye, AFAD, TOMA, belediye personellerinin yanı sıra çevredeki vatandaşlar da yangının önüne geçmek için yoğun çaba sarf etti.

Polis yangına yakın noktadaki caddeleri araç ve yaya trafiğine kapattı.

Rüzgarın etkisiyle yaklaşık 300 metre uzaklıktaki sahile doğru ilerleyen ve tatilcileri tedirgin eden yangın yaklaşık 1,5 saatlik yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

İkinci yangın ise Aksu ilçesi Çamköy mevkindeki otluk alanda başladı ve ormana sıçradı. Buradaki yangın da karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü


'Kafada bir soru işareti oluşturuyor'

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "İki ayrı noktada olması ve aynı anda başlaması kafada bir soru işareti oluşturuyor. Ancak şuanda her şey kontrol altına alınmış durumda. Zarar gören yerleşim alanı yok ama merkezdeki ormanlık arazi şu anda yandı, ona çok üzüldüm" dedi.




#Antalya
#Konyaaltı
#Yangın
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