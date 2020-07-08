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Gündem Antalyada kahraman polis yaralanmasına rağmen peşini bırakmadığı saldırganı etkisiz hale getirdi
ANTALYA

Antalya'da kaçmaya çalışan şüpheliyi yaralı polis koşarak etkisiz hale getirdi

Antalya'da kahraman polis yaralanmasına rağmen peşini bırakmadığı saldırganı etkisiz hale getirdi

Hakkında arama kararı bulunan ve 2 polisi yaralayan şüpheli, yaralı olmasına rağmen peşini bırakmayan polisin verdiği mücadele sonrasında yakalandı. Bacağından yaralı olmasına rağmen peşinden koşan polis tarafından ayaklarından vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Haber Merkezi İHA
Antalya'da kahraman polis, kendisini ve meslektaşını yaralayan şüpheliyi bacağından vurdu
Antalya'da kahraman polis, kendisini ve meslektaşını yaralayan şüpheliyi bacağından vurdu

Antalya'da saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerindeki pansiyonun önünde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, hakkında polise mukavemetten arama kaydı bulunan Mehmet Fatih A., 4 gün önce pansiyona gelerek yerleşti. Kaydın polise düşmesi üzerine 2 polis memuru, şahsı almak için pansiyona geldi. Bu sırada polise yine mukavemette bulunan Mehmet Fatih A., yanındaki bıçakla polis memurunun birini omzundan, diğer polis memurunu da ayağından bıçaklayarak kaçmaya başlardı. Yaralı polis memuru, kaçan şüpheliyi pansiyon önünde silahla bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı polisler yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, saldırgan da olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

DHA
Antalya'da 2 polisi yaralayarak kaçan şüpheliyi yaralı polis etkisiz hale getirdi.

“Yaralı olmasına rağmen peşinden koştu”

Olayın görgü tanıklarından Sinan Payam, “Dükkandaydık. Polis memurları otele girdiğinde adam da bıçakla polis memurlarına saldırmış. Polis memuru yaralı olmasına rağmen arkasından koştu ve adamı silahla ayağından vurdu. Adam yere yığıldı” dedi.

İHA

İHA

İHA

İHA

İHA
Antalya'da 2 polisi yaralayarak kaçan şüpheliyi yaralı polis etkisiz hale getirdi.

İHA

İHA
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