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Gündem Antalyada kamyonun çarptığı iş hanı sokak lambası direği sayesinde ayakta duruyor
ANTALYA

Antalya'da kamyonun çarptığı iş hanı sokak lambası direği sayesinde ayakta duruyor

Antalya'da kamyonun çarptığı iş hanı sokak lambası direği sayesinde ayakta duruyor

Antalya'da gerçekleşen olan görenleri şaşırtıyor. Kaleiçi semtinde iki katlı iş yerine kamyon çarptı. Her an yıkılaacakmış gibi duran yapıyı sokak lambası tutuyor. Sokak lambasına dayanan duvarı görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

Haber Merkezi DHA
Kaleiçi semtinde iki katlı iş yerine kamyon çarptı.
Kaleiçi semtinde iki katlı iş yerine kamyon çarptı.

Turizm kenti Antalya'nın önemli noktalarından olan ve her yıl binlerce tatilcinin ziyaret ettiği tarihi Kaleiçi'nde geçen hafta ilginç bir kaza yaşandı.

Tuzcular Mahallesi Paşa Cami Sokak'ta bulunan Mustafa Canlı'ya ait halı dükkanının arka duvarına, sokaktan geçmeye çalışan bir kamyon çarptı. İş yerinin ana gövdesinden ayrılan duvar, bitişiğindeki sokak lambasına dayandı.

Kaleiçi semtinde iki katlı iş yerine kamyon çarptı.

Duvarın ayrılması sonucu oluşan büyük boşluk nedeniyle iş yerinin iç kısmı da gözükmeye başladı. İş yeri sahibi Mustafa Canlı, oluşan boşluktan hırsız girme ihtimaline karşı dükkanda yatmaya başladı. Binanın yıkılma tehlikesine karşı sokak, belediye tarafından araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Mustafa Canlı, iş yerine çarpan kamyonun şoföründen şikayetçi oldu. Sokak lambasına dayanan duvarı görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

Kaleiçi semtinde iki katlı iş yerine kamyon çarptı.

Kaleiçi semtinde iki katlı iş yerine kamyon çarptı.

Kaleiçi semtinde iki katlı iş yerine kamyon çarptı.

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