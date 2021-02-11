Gündem Kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cesedi 150 metre yükseklikteki kayalık alanda bulundu
ANTALYA

Antalya'da kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cesedi 150 metre yükseklikteki kayalık alanda bulundu

Kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cesedi 150 metre yükseklikteki kayalık alanda bulundu

Antalya’da arkadaşları ile dağa çıkan ve geri dönmeyen 11 yaşındaki Ali Kazım Ülker'in cansız bedeni 3 saatlik arama çalışması sonucu dağın 150 metre yüksekliğindeki kayalık alanda bulundu. Oğlunun dağdan cesedinin indirildiğini gören anne ve ağabeyleri sinir krizi geçirdi.

Haber Merkezi İHA
Dağa çıkan 11 yaşındaki çocuğun cesedi 150 metre yükseklikteki kayalık alanda bulundu.
Dağa çıkan 11 yaşındaki çocuğun cesedi 150 metre yükseklikteki kayalık alanda bulundu.

Olay, Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi’ndeki dağlık alanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hasan - Habibe Ülker çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 11 yaşındaki Ali Kazım Ülker, saat 18.00 sıralarında dağa çıktı. Gözlerden kaybolan Ali’den haber alamayan ailesi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talep etti. İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Son olarak dağlık alandaki su deposunda görüldüğünün belirtilmesi üzerine ekipler Ali Kazım Ülker’i arama çalışması başlattı. Çalışmalara bir çoban, küçük çocuğun ağabeyi de eşlik etti.

Gözlerden kaybolan Ali’den haber alamayan ailesi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talep etti

Termal kameralı drone ile bölge tarandı

Havanın kararmasıyla birlikte işleri zorlaşan ekipler, dağı didik didik taradı. İtfaiye ekipleri, termal kameralı drone ile dağı taradı. Yaklaşık 3 saatlik arama çalışması sonucu küçük çocuğun cansız bedeni dağın 150 metre yüksekliğindeki kayalık alanda bulundu. Ardından bölgeye Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro ekipleri de geldi.

İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ailesi sinir krizi geçirdi

Dağın eteğinde çocuğundan güzel haberi bekleyen anne Habibe Ülker ile ağabeyleri, ekiplerin cenazeyi getirmesiyle sinir krizi geçirdi. Güçlükle sakinleştirilen gözü yaşlı ailenin feryatları yürekleri dağlarken, küçük çocuğun cenazesi bölgede hazır bulunan ambulansla olay yerinden götürüldü.

Termal kameralı drone ile bölge tarandı

Arkadaşlarıyla birlikte çıkmış

Ali Ülker’in dağın bir bölümünü arkadaşlarıyla çıktığı, diğerlerinin bir süre sonra geri döndüğü ancak küçük çocuğun geri dönmek istemediği ileri sürüldü. Çocukları en son gündüz vakti su deposunun yakınında gördüğünü söyleyen Süleyman Tabur,” Yukarıda 2 tane çocuk gördüm. Hava karanlık değildi. Çocukları uzaktan gördüğüm için net olarak seçemedim ” dedi.

Anne Habibe Ülker ile ağabeyleri, ekiplerin cenazeyi getirmesiyle sinir krizi geçirdi.

  • Savcılık incelemesinin ardından küçük çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

21 yıldır kayıp oğlunu arıyor: Bu acıyla artık yaşayamıyorum
FOTOĞRAF 8
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Gölcük ilçesinde yaşayan Vahdettin Er, 2000 yılında kaybolan oğlu Serkan Er'i bulabilmek için arayışları aralıksız sürdürüyor.
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. O dönem 15 yaşında olan Serkan'ın kaybolmasından kendisini sorumlu tutan Er, aradan geçen süreçte hem işini kaybetmesine hem de eşiyle boşanmasına rağmen oğlunu aramaktan vazgeçmedi.
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Oğlunun fotoğrafını ilçenin çeşitli yerlerine yapıştırarak çare arayan Vahdettin Er, Serkan'ı gören ya da tanıyan kişilerin kendisine ulaşmasını istedi.
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Kaybolmadan önce oğluna internet kafeye gittiği için tokat attığını anlatan Vahdettin Er, Benim çocuğumun kaybolduğu yıllarda ben okuldan bir hafta izin almıştım ona. Annesi hasta olduğu için onu hastaneye yatıracaktık. Oğlumu sabah çarşıya gönderdim. O dönemlerde köfte ekmek tezgahımız vardı. Sabah saat 07.00'de tezgahı açtı. Çarşıya gelip, onu arayınca bulamadım. Daha sonra internet kafede buldum. Arkasından dokununca kalktı, dışarı çıktı. Ben de çenesine bir tane vurdum. Malzemeleri alması için para verdim. Sonra da 'Eve git' dedim. Eve gitmemiş. Okula gitmiş. Arkadaşları saat 15.00'te benden köfte almaya geldi. Ben onlara, 'Serkan'ı gördünüz mü?' diye sorunca, bana 'Serkan'ın eve gideceği şeklinde bazı şeyler söyledi' dediler. Ben de korkup tezgahı kapattım ve bunun peşine düştüm. Ama bulamadım.
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Kaybolduktan 2 gün sonra bir telefon açtı. 'Baba, nasılsın?' deyip kapadı. Bir daha da sesini duyamadım. Kaybolduktan sonraki sabah öğretmenleri İzmit'ten gelirken, Seymen'de durakta görmüşler. Onlara, 'Annem hastanede yatıyor. Onu görmeye gidiyorum' demiş. Bir daha da gören olmamış. Öğretmen okula gelince diğer öğrenciler Serkan'ın kayıp olduğunu söylemişler. O da, 'Eyvah' demiş ama iş işten geçti. Eğer Serkan'ı gören, bilen, tanıyan varsa, Allah rızası için bize bir haber versin dedi.
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Oğlunu bulmak için tüm varlığını sattığını söyleyen Vahdettin Er, Ben oğlumu 21 yıldır arıyorum. Bir haber çıkaramadım. Elimde, avucumda ne varsa döktüm. Şu anda perişan bir durumdayım. Param olsa bir o kadar daha dökerdim. Yeter ki oğlumdan en ufak bir haber çıkarayım. 21 yıl geçmesine rağmen halen acım taze. Onunla yatıp, onunla kalkıyorum. Bugün perişan bir haldeyim. Ben oğlumu aramaktan vazgeçmedim, geçmeyeceğim. Elimde neyim var, neyim yoksa onun yoluna döktüm ve dökeceğim.
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Bugün içim yanıyor. Her sabah kalktığımda kahroluyorum. Ne olursunuz, bilen, gören varsa bir haber versin. Bu acıyla artık yaşayamıyorum. Ben KOAH hastasıyım. Lütfen bize yardımcı olun diye konuştu.
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21 yıldır kayıp oğlunu arıyor: Bu acıyla artık yaşayamıyorum
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2000 yılında kaybolan oğlu Serkan'ı 21 yıldır ara vermeden arayan ve bu süreçte hastalanan Vahdettin Er, oğlunun bulmak için tüm mal varlığını satarken, oğlu Serkan hakkında bilgisi olanların ise kendisine ulaşmaları için çağrıda bulunuyor.

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