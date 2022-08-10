Gündem Antalyada kaza yapan sürücünün hem alkollü hem ehliyetsiz hem de aranıyor olduğu ortaya çıktı
ANTALYA

Antalya'da kaza yapan sürücünün hem alkollü hem ehliyetsiz hem de aranıyor olduğu ortaya çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde virajı alamayan otomobil kaldırımda bekleyen yayaya çarptı. 283 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün, daha önce alkollü araç kullanmaktan aday sürücü ehliyetinin iptal edildiği ve hırsızlık suçundan yakalaması olduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
Antalyada kaza yapan sürücünün hem alkollü hem ehliyetsiz hem de aranıyor olduğu ortaya çıktı
Antalya'da kaza

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi, Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaşar D.’nin kullandığı 01 AGL 237 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki yaya kaldırımına çıkarak, genç bir kıza çarptı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Hafif yaralı genç kız, ambulansta yapılan kontrolünün ardından hastaneye gitmek istemedi. 283 promil alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsü Yaşar D.’nin daha önce aday sürücü iken alkollü araç kullanırken yakalandığı için ehliyetinin iptal edildiği, ayrıca hırsızlık suçundan yakalamasının olduğu bildirildi.

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Yaya kazadan son anda kurtuldu

Yaşar D., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından hakkında işlem yapılmak üzere Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkezine götürüldü. Yaşar D.’ye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan 5 bin 902 TL, araç sahibine de ehliyetsiz bir kişiye vasıta kullandırmaktan 3 bin 674 TL para cezası yazıldı. Otomobilin ön ve arka koltuğunda çok sayıda alkol kutusunun olduğu görüldü.

Otomobilin çarptığı genç kız otomobili gördüğü an kendisini refüje atarak kazayı ucuz atlatırken, kazayı duyarak gelen genç kızın babası, güçlükle sakinleştirildi.

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