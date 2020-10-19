Polisin kovalamaca sonrası yakaladığı araçtan sahte dolarlar çıktı

Araçta yapılan aramada sahte 4 bin 400 dolar ile yaklaşık 5 bin TL ve 8 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında 100. Yıl Bulvarı İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, şüpheli otomobil MOBESE kameralarınca polis tarafından takibe alındı.

Araçta yapılan aramalarda çok sayıda sahte döviz ele geçirildi.

Bir süre uzaktan takip edilen araç motorize yunus polisi ekipleri tarafından kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı.

Ekipler araç içerisinden kimliği öğrenilemeyen Kırgızistan uyruklu 2 şüpheliyi araçtan indirip üst araması yaparak kelepçeledi.

Şüpheli iki kişi gözaltına alındı.

SAHTE DOLAR VE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Otomobilde yapılan aramada 100’lük banknotlar halinde 4 bin 400 sahte ABD doları, yaklaşık 5 bin TL ve 8 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

DÜNYA O cinayet istihbaratın işi