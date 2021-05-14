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Gündem Antalyada kısıtlamayı ihlal etti Savcı akrabam var diyerek polisin üzerine yürüdü
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Antalya'da kısıtlamayı ihlal etti: 'Savcı akrabam var' diyerek polisin üzerine yürüdü

Antalya’da rutin trafik kontrollerinde durdurulan motosiklet sürücüsü, kısıtlamayı ihlal ettiği için cezai işleme tabi tutulacağı sırada, trafik polisinin üzerine yürüyüp mukavemet göstererek, "Savcı akrabam var" dedi. Bununla da yetinmeyen sürücü, gazetecilerce görüntülendiğini anlayınca kelepçeli halde kaçmaya çalıştı.

Haber Merkezi İHA
Antalyada kısıtlamayı ihlal etti: Savcı akrabam var diyerek polisin üzerine yürüdü
Hüseyin S., kısıtlamayı ihlal ettiği için cezai işleme tabi tutulacağı sırada trafik polisinin üzerine yürüdü.

Antalya'daki olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Vatan Bulvarı üzerindeki polis denetim noktasında gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre rutin kontrol için durdurulan motosiklet sürücüsü Hüseyin S., kısıtlamayı ihlal ettiği için cezai işleme tabi tutulacağı sırada trafik polisinin üzerine yürüyüp, mukavemet göstererek "Savcı akrabam var" diyerek tehditler savurdu. O sırada bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi.

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Hüseyin S. kelepçelenerek taşıma aracı beklerken görüntü alan gazetecileri görünce olay yerinde koşarak kaçmaya çalıştı.

Kaçamadan yakalanan şahıs kendisini yere atarak, "Kendimi öldürürüm, çekmesin. Canımı al Allah'ım" diyerek bağırdı.
Gelen taşıma aracı ile işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürülen Hüseyin K’nin motosikleti ise çekici yardımı ile yediemin otoparkına kaldırıldı.

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