Gündem Antalyada metrekareye 100 ila 150 kilogram arası yağış düştü
ANTALYA

Antalya'da metrekareye 100 ila 150 kilogram arası yağış düştü

Antalya'da metrekareye 100 ila 150 kilogram arası yağış düştü

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, "Son 24 saat içerisinde Antalya merkez ve doğu ilçelerinde metrekareye 100 ile 150 kilogram arasında yağış kaydedildi" dedi. Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Fevzi Timur, "Beklenen yağış 24 saat gibi geniş bir zamana yayılınca çok ciddi bir etki oluşturmadı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Vatandaşları, kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında ilk kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'da son 24 saatte metrekareye 100 ile 150 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen renk kodu sistemi çerçevesinde Türkiye'de ilk "kırmızı kod" uyarısı Antalya için verilmesinin ardından, oluşabilecek olumsuzluklara karşı Valilik bünyesinde Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli'nin başkanlığında kriz masası oluşturuldu. AFAD, itfaiye ve uyarı yapılan ilçe belediye başkan yardımcılarının da yer aldığı kriz masası, anlık gelişmeleri takip etti.

Antalya'da ‘kırmızı kod’ uyarısı sonrası, ekipler teyakkuza geçti.

Büyükşehir Belediyesi, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT), itfaiye ekipleri, DSİ ve Karayolları ekipleri de gece boyunca görevlerinin başında oldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, tahminleri doğrultusunda Antalya merkez, Kemer ve doğu ilçelerinde dün saat 18.00'den itibaren etkili olmaya başlayan yağışların gece boyunca etkisini artırdığını söyledi.

Meteorolojiden 11 ile kuvvetli yağış uyarısı
GÜNDEM
Meteorolojiden 11 ile kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların yer yer batı kıyı ilçelerinde de devam ettiğini dile getiren Öztürk, "Son 24 saat içerisinde Antalya merkez ve doğu ilçelerinde metrekareye 100 ile 150 kilogram arasında yağış kaydedildi. En fazla yağış ise Serik ilçesine düştü. Yağışlar bugün öğle saatlerine kadar aynı şekilde devam edecek. Öğleden sonra etkisini azaltarak gün boyunca sürecek." diye konuştu.

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Antalya'da ‘kırmızı kod’ uyarısı sonrası, ekipler teyakkuza geçti.

Serik'te araçta mahsur kalma olayı yaşandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa da gece boyunca ciddi bir olay yaşanmadığını bildirdi.

Sadece Serik ilçesine bağlı Belek bölgesinde birkaç araçta mahsur kalma vakası olduğunu dile getiren Kısa, "Ekiplerimiz anında müdahale etti, herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'ndeki tek katlı bir eve yıldırım düştü. Bir kişi yaralandı, evde de hasar oluştu. Meteorolojik ihbar doğrultusunda ekipler çalışmaya devam ediyor. Tüm personel ve araçlarımızla hala teyakkuzdayız." değerlendirmesinde bulundu.

"Yağışlar 24 saate yayılınca çok ciddi sorunla karşılaşmadık"

Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Fevzi Timur da gece boyunca kriz merkezinde gelişmeleri takip ettiklerini söyledi. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ifade eden Timur, "Beklenen yağış 24 saat gibi geniş bir zamana yayılınca çok ciddi bir etki oluşturmadı. Eğer bu yağış bir ya da iki saatlik bir zamanda düşseydi daha ciddi sorunlar oluşabilirdi." dedi.

Öte yandan Uncalı Mahallesi'nde bir aracın üzerine ağaç devrildi, yağışın etkisiyle hasarlı trafik kazalar meydana geldi.

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