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ANTALYA

Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangının, yerleşim yerlerine sıçramaması için çaba gösteriliyor. Antalya Orman Bölge Müdürü Dikici yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "21 arazöz, 4 dozer, 4 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 22 teknik eleman, 94 yangın söndürme işçisiyle yangına müdahale ediyoruz"dedi.

Haber Merkezi AA
Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Taşağıl Mahallesi'nin Arapbeleni mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere ilk müdahaleyi Manavgat ve Taşağıl Orman İşletme Müdürlüklerinin arozözleri ile çok sayıda orman işçisi yaptı.

  • Ekiplerin, yangının yakındaki yerleşim yerlerine sıçramaması için çaba gösterdiği belirtildi. Yangına Antalya ve çevre ilçelerden sevk edilen arazöz, itfaiye araçları ve çok sayıda orman işçileriyle müdahale ediliyor.

Bölge yaşayanlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yaptığı açıklamada, bölgede poyrazın etkili olduğunu, söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

  • "21 arazöz, 4 dozer, 4 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 22 teknik eleman, 94 yangın söndürme işçisiyle yangına müdahale ediyoruz." diyen Dikici, yangının 30-35 hektarlık alanda etkili olduğunu dile getirdi.

Yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirten Dikici, "Şu an için boşaltılan ev yok. Çalışmalar yoğun şekilde sürüyor." dedi.

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