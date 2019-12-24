Antalya'da ormanda liseli kıza işkence etmişlerdi: Sanıklar tahliye edildi

Antalya'daki olay, 31 Ocak Perşembe günü Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkisinde ormanlık alanda meydana geldi. 4'ü kız 6 kişilik grup, ormanlık alana götürdükleri 18 yaşındaki S.D.'yi darp etti. Bu anlara ait görüntüler basına yansıyınca, şüpheliler gözaltına alındı. Kazakistan uyruklu A. S.(18) ile Y. K.(22) tutuklanırken, raporlu olduğu için Antalya'da bulunduğu anlaşılan asker M. C. Y.(20), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşları 18'den küçük olan M.S., M.G. ve S.D.K. ise Çocuk Suçları Soruşturma Savcılığında ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi. S.D.K. tutuklandı, M.S. ve M.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
23 yıla kadar hapisle yargılanıyorlardı
Tutuklu sanık S.D.K. ile tutuksuz sanıklar M.S. ile M.G.'nin dosyaları, yaşlarının küçük olması nedeniyle ayrıldı. Tutuklanan A.S. ve Y. K. ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M. C. Y. hakkında hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında 'birden fazla kişi tarafından silahla yağmaya teşebbüs', 'çocuğa yönelik birden fazla kişiyle birlikte cebir, tehdit kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ile 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçlarından 23'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianameyi kabul eden Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi, adli kontrol şartıyla bırakılan M. C.Y.'nin de tutuklanmasına karar verdi. Başka mahkemede görülen, yaşı küçük sanıkların dosyası da 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosya ile birleştirildi.
Savcı mütalaa verdi
Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 6'ncı duruşmaya, tutuklu sanıklar A. S., Y. K., M.C.Y. ile yaşları 18'den küçük tutuklu sanık S.D.K., tutuksuz sanıklar M.S. ve M.G. ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, M. C.Y. ve S.D.K.'nin tahliyelerini talep etti.
Mahkeme heyeti ise sanıkların tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak, 4 tutuklu sanığı da tahliye etti. Sanık avukatlarının son savunmaları için duruşma ertelendi.