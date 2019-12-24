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Antalya'da ormanda liseli kıza işkence davasında sanıklar tahliye edildi

Antalya'da ormanda liseli kıza işkence etmişlerdi: Sanıklar tahliye edildi

Antalya'da lise öğrencisi S.D.'yi ormanlık alana götürüp darbeden 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık kalmadı. Savcının 2 tutuklunun tahliyesini talep ettiği davada, mahkeme, 4 sanığı da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

Haber Merkezi DHA
Ormanda liseli kıza şiddet uygulayıp, kaydetmişlerdi.
Ormanda liseli kıza şiddet uygulayıp, kaydetmişlerdi.

Antalya'daki olay, 31 Ocak Perşembe günü Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkisinde ormanlık alanda meydana geldi. 4'ü kız 6 kişilik grup, ormanlık alana götürdükleri 18 yaşındaki S.D.'yi darp etti. Bu anlara ait görüntüler basına yansıyınca, şüpheliler gözaltına alındı. Kazakistan uyruklu A. S.(18) ile Y. K.(22) tutuklanırken, raporlu olduğu için Antalya'da bulunduğu anlaşılan asker M. C. Y.(20), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşları 18'den küçük olan M.S., M.G. ve S.D.K. ise Çocuk Suçları Soruşturma Savcılığında ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi. S.D.K. tutuklandı, M.S. ve M.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da ormanda genç kıza işkence
OYNAT 02:05
Antalya'da ormanda genç kıza işkence
Antalya'da, yaşları 15 ile 20 arasında değişen 3'ü kız 5 kişi, iddiaya göre tartıştıkları kızı ormanlık alana götürüp darp etti. Görüntülerin basına yansıması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı inceleme başlattı.

23 yıla kadar hapisle yargılanıyorlardı

Tutuklu sanık S.D.K. ile tutuksuz sanıklar M.S. ile M.G.'nin dosyaları, yaşlarının küçük olması nedeniyle ayrıldı. Tutuklanan A.S. ve Y. K. ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M. C. Y. hakkında hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında 'birden fazla kişi tarafından silahla yağmaya teşebbüs', 'çocuğa yönelik birden fazla kişiyle birlikte cebir, tehdit kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ile 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçlarından 23'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianameyi kabul eden Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi, adli kontrol şartıyla bırakılan M. C.Y.'nin de tutuklanmasına karar verdi. Başka mahkemede görülen, yaşı küçük sanıkların dosyası da 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosya ile birleştirildi.

Ormanda ölüm dayağı: İlk kez adam kesmiyorum seni de öldürürüm
GÜNDEM
Ormanda ölüm dayağı: İlk kez adam kesmiyorum seni de öldürürüm

Savcı mütalaa verdi

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 6'ncı duruşmaya, tutuklu sanıklar A. S., Y. K., M.C.Y. ile yaşları 18'den küçük tutuklu sanık S.D.K., tutuksuz sanıklar M.S. ve M.G. ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, M. C.Y. ve S.D.K.'nin tahliyelerini talep etti.
Mahkeme heyeti ise sanıkların tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak, 4 tutuklu sanığı da tahliye etti. Sanık avukatlarının son savunmaları için duruşma ertelendi.

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