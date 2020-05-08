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Gündem Antalyada otomobilin takla attığı karayolu savaş alanına döndü
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Antalya'da otomobilin takla attığı karayolu savaş alanına döndü

Antalya'da otomobilin takla attığı karayolu savaş alanına döndü

Manavgat-Alanya karayolunda yağmur suyu birikintisine giren otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Takla atan otomobil refüjdeki çelik telleri ve aydınlatma direğini devirirken, otomobilin kopan lastiği karşı yönden gelen aracın camını patlattı.

Haber Merkezi İHA
Kaza yapan otomobilin parçaları ve refüjden sökülen çelik teller ise ortalığı adeta savaş alanına çevirdi.
Kaza yapan otomobilin parçaları ve refüjden sökülen çelik teller ise ortalığı adeta savaş alanına çevirdi.

Antalya'daki kaza, Manavgat-Alanya D-400 karayolunda meydana geldi. Manavgat istikametinden Alanya istikametine giden Ayhan Aydın’ın kullandığı 06 BAF 639 plakalı otomobil, Çenger Mahallesi’nde üst geçidin altından geçtiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp refüjdeki çelik bariyer ve aydınlatma direğini devirdi.

İHA
Manavgat-Alanya karayolunda yağmur suyu birikintisine giren otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan otomobilin parçaları ve refüjden sökülen çelik teller ise ortalığı adeta savaş alanına çevirdi.

Otomobilin kopan sol ön lastiği de karşı şeride geçerek Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Muammer Yora’nın kullandığı 07 LCK 98 plakalı ticari aracın sağ arka camını patlattı.

DHA
Takla atan otomobil refüjdeki çelik telleri ve aydınlatma direğini devirirken, otomobilin kopan lastiği karşı yönden gelen aracın camını patlattı.

Kazaya üst geçidin altında yolda toplanan yağmur suyu birikintisinin sebep olduğu, bölgede yağmurlu havalarda yolda toplanan su yüzünden sık sık kaza ve kaza tehlikesi yaşandığı bildirildi.

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