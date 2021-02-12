Gündem Antalyada pes dedirten görüntü Elektrikli bisikletin üzerine uzandı
ANTALYA

Antalya'da pes dedirten görüntü: Elektrikli bisikletin üzerine uzandı

Antalya'da elektrikli bisiklet sürücüsü genç, çevre yolunda kullanım şekliyle şaşkına çevirdi. Sürücünün elektrikli motosikletin üzerine uzanıp tehlikeye davetiye çıkardığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Haber Merkezi DHA
Elektrikli bisiklet sürücüsünün, tehlikeye davetiye çıkardığı anlar böyle görüntülendi.
Elektrikli bisiklet sürücüsünün, tehlikeye davetiye çıkardığı anlar böyle görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı, özellikle motosiklet sürücülerinin kask takmadan trafiğe çıkmaması için kampanyalar düzenlerken, Antalya'da bir genç kullandığı elektrikli bisiklet ile tehlikeye davetiye çıkardı.

Kepez ilçesinin Gazi Bulvarı'nda bir genç, kullandığı elektrikli bisikletin selesinin üzerine uzandı. Rüzgardan etkilenmemesi için ayaklarını çapraz şekilde birbirine dolayan ve saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan sürücü, sağ eliyle gaz kolunu tutarken, sol eliyle de ayak konan bölümden tuttu.

DHA

Trafikte seyreden bir sürücü ile yanındaki kadın arkadaşı, o anları kahkahalarla cep telefonuyla görüntüledi.

"Bu ne ya! Ayyy" diyen kişi, "Bak şimdi bak" diyerek elektrikli bisikletiyle yolda giden gence bağırdı. "Kardeşim havalar nasıl? İyi misin?" diyen kişiye bakan sorumsuz genç, sol eliyle görüntü çeken kişiye işaret yapıp yoluna devam etti.

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İstanbul trafiğinde kameralara yansıyan görüntülerde, motosiklet sürücüleri adeta ölümden döndü. Şile'de yaşanan olayda virajı dönen motosiklet sürücüsü, ters yönden hızla gelen kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay anı motosiklet sürücüsünün kaskından böyle görüntülendi.


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