Antalya polisi ele geçirdi: Kağıda emdirilmiş uyuşturucu!

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri S.A. ve A.D. isimli şahısların kullanmış oldukları araç ile uyuşturucu madde satışı yaptıkları yönünde bilgiye ulaştı.

İstihbarat doğrultusunda yapılan çalışmalarda şahısların üzerlerinde, eşyalarında, araçlarında ve ikametlerinde narkotik köpeklerinin de desteğiyle arama yapıldı.

Aramalara narkotik köpekleri de eşlik etti.

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194 ADET KAĞIDA EMDİRİLMİŞ

Aramalarda 58 bin 200 kullanımlık olduğu değerlendirilen, daralı 186 gram gelen 194 adet 10x10 ebatlarında kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

186 gram gelen 194 adet 10x10 ebatlarında kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Şüpheli S.A. ve A.D. isimli şahıslar “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak” suçundan adliyeye sevk edilirken S.A. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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FOTOĞRAF 20 Buca'da saat 04.00 sıralarında İnkılap Mahallesi Koşuyolu Caddesi'nden geçen ana su içme hattı patladı. Yüzeye fışkıran sular nedeniyle yollar göle dönerken, vatandaşlar durumu İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İZSU) bildirdi. Bölgeye gelen İZSU ekipleri, patlamanın yaşandığı bölgeyi şerit çekerek kapattı. Hasar tespit çalışması yapan ekipler, 800'lük içme suyu borusunun patladığını belirledi. İZSU ekipleri, meydana gelen patlağı tamir etmek için çalışma başlattı. Ayrıca, su hattındaki patlama nedeniyle, ilçenin birçok noktasında su kesintisi yaşandığı öğrenildi. İzmirlinin çilesi bitmiyor: Su borusu patladı yollar göle döndü İzmir'in Buca ilçesinde ilçenin ana su içme hattının patlaması nedeniyle yollar göle döndü. Su hattında meydana gelen patlama sonucu ilçenin birçok noktasında su kesintileri yaşandı. BiP'te paylaş

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