Antalya polisi ele geçirdi: Kağıda emdirilmiş uyuşturucu!

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri S.A. ve A.D. isimli şahısların kullanmış oldukları araç ile uyuşturucu madde satışı yaptıkları yönünde bilgiye ulaştı.
İstihbarat doğrultusunda yapılan çalışmalarda şahısların üzerlerinde, eşyalarında, araçlarında ve ikametlerinde narkotik köpeklerinin de desteğiyle arama yapıldı.
Aramalara narkotik köpekleri de eşlik etti.
GÜNDEM
Uyuşturucu madde ile yakalanan şahıslardan ilginç savunma: Ne yapalım abi kullanıyoruz
194 ADET KAĞIDA EMDİRİLMİŞ
Aramalarda 58 bin 200 kullanımlık olduğu değerlendirilen, daralı
186 gram gelen 194 adet 10x10 ebatlarında kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.
186 gram gelen 194 adet 10x10 ebatlarında kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.
Şüpheli S.A. ve A.D. isimli şahıslar “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak” suçundan adliyeye sevk edilirken S.A. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Buca'da saat 04.00 sıralarında İnkılap Mahallesi Koşuyolu Caddesi'nden geçen ana su içme hattı patladı.
Yüzeye fışkıran sular nedeniyle yollar göle dönerken, vatandaşlar durumu İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İZSU) bildirdi.
Bölgeye gelen İZSU ekipleri, patlamanın yaşandığı bölgeyi şerit çekerek kapattı. Hasar tespit çalışması yapan ekipler, 800'lük içme suyu borusunun patladığını belirledi.
İZSU ekipleri, meydana gelen patlağı tamir etmek için çalışma başlattı. Ayrıca, su hattındaki patlama nedeniyle, ilçenin birçok noktasında su kesintisi yaşandığı öğrenildi.
İzmirlinin çilesi bitmiyor: Su borusu patladı yollar göle döndü
İzmir'in Buca ilçesinde ilçenin ana su içme hattının patlaması nedeniyle yollar göle döndü. Su hattında meydana gelen patlama sonucu ilçenin birçok noktasında su kesintileri yaşandı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle il genelinde 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda örgütün 'gaybubet evleri' olarak kullandığı 32 adrese eş zamanlı baskın yapan polis ekipleri çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyon yapılan adreslerden biri de Başakşehir ilçesindeki bir bina oldu. Operasyon sırasında polisin eve geldiğini gören şüpheli, elindeki cep telefonlarını bir çarşafa sararak pencereden fırlattı.
Ekiplerin bina çevresinde yaptığı aramada, çarşafa sarılı 5 cep telefonu ile bir de cep telefonu numarası yazılı kağıt ele geçirildi. Şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Polisin eve geldiğini gören FETÖ'cü cep telefonlarını çarşafa sarıp pencereden fırlattı
İstanbul polisi, Fettullahçı Terör Örgütü'ne yönelik 35 şüphelinin yakalanması için örgütün 'gaybubet evleri' olarak bilinen 32 adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında bir şüpheli, polisin eve geldiğini görünce cep telefonlarını bir çarşafa sarıp pencereden fırlattı. Polisin bina çevresinde yaptığı aramada, 5 cep telefonu ile bir kâğıda yazılı cep telefonu numarası ele geçirildi.