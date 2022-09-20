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ANTALYA

Antalya'da seyir halindeki tur otobüsü alev alev yandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki tur otobüsü alev alev yandı. Yangının otobüsün orta bölümünden başladığı, büyük ihtimalle su ısıtıcısından çıktığı tahmin edilirken, yolcu bulunmayan otobüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Haber Merkezi İHA
Antalyada seyir halindeki tur otobüsü alev alev yandı
Manavgat

Olay, dün gece saat 02.00 sıralarında Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Mehmet Alptekin idaresindeki bir turizm firmasına ait 07 SE 106 plakalı otobüs, Hocalar Mahallesi sınırlarında Güvercinlik deposunu geçtikten sonra yanmaya başladı. Otobüs sürücüsü, otobüsü yolun sağına çekerek yoldan geçen araçlar için tehlike oluşturmasını önlerken, olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakolu ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipler sevk edildi. Yanan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülürken tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında otobüste yolcu bulunmadığı belirtilirken, yangının otobüsün orta kısmından su ısıtıcısından çıktığı tahmin ediliyor. Alevlerin yükselmesiyle birlikte trafiğe kapanan Antalya-Manavgat karayolu yangının söndürülmesiyle birlikte yeniden açıldı.

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