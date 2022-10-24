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ANTALYA

Antalya'da skuter faciası: İki lise öğrencisi hayatını kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli skuterdeki lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Antalyada skuter faciası: İki lise öğrencisi hayatını kaybetti
Antalya'da skuter faciası: İki lise öğrencisi hayatını kaybetti

Antalya'da otomobilin çarptığı scooterdaki lise öğrencileri hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Caddesi'nde meydana geldi.

Üniversite sınavına hazırlanan Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan (18), dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli scootera bindi.

Balcı'nın kullandığı scootera süratli olduğu iddia edilen Can G.'nin idaresindeki otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Balcı ve Kayahan, yola fırladı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan iki arkadaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Balcı ile Kayahan'ın çocukluk arkadaşı oldukları, Balcı'nın kız arkadaşını evine götürmeye gittiği öğrenildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Bu arada otomobil sürücüsü Can G. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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