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Gündem Antalyada sondaj kuyusuna düşen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
ANTALYA

Antalya'da sondaj kuyusuna düşen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Antalya'da sondaj kuyusuna düşen Suriyeli 1,5 yaşındaki Mahmud Casım hayatını kaybetti. Yapılan otopsinin ardından küçük çocuğun cenazesi defnedilmek üzere dayıları tarafından teslim alındı.

Haber Merkezi AA
Sondaj kuyusuna düşen 1,5 yaşındaki Suriyeli Mahmud Casım hayatını kaybetti, cesedini dayısı taşıdı.
Sondaj kuyusuna düşen 1,5 yaşındaki Suriyeli Mahmud Casım hayatını kaybetti, cesedini dayısı taşıdı.

Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi'ndeki serada işçi olarak çalışan Suriyeli Faız ile Fatma Casım'ın 1,5 yaşındaki çocukları Mahmud Casım, 80 metrelik sondaj kuyusuna düştü.

Çocuğun düştüğünü gören sera çalışanları, durumu 112 Acil Yardım Hattı'na bildirdi.

DHA
Küçük çocuğun cenazesi defnedilmek üzere dayıları tarafından teslim alındı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğun 80 metre derinliğindeki kuyunun 24'üncü metresinde sıkıştığını belirledi.

  • Yaklaşık 4 saatlik bir çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Casım'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Burada yapılan otopsinin ardından küçük çocuğun cenazesi defnedilmek üzere dayıları tarafından teslim alındı.

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