Gündem Antalyada bin 124 parça tarihi eser ele geçirildi
ANTALYA

Antalya’da bin 124 parça tarihi eser ele geçirildi

Antalya’nın Finike ilçesinde jandarma tarafından Roma dönemine ait bin 124 parça tarihi eser ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Finike’nin Arif Mahallesindeki H.A’da çok sayıda tarihi eser niteliğinde obje bulunduğu istihbaratına ulaştı. Nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda şüpheli H.A, gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmada ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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Haber Merkezi İHA
Antalya’da tarihi eser operasyonu: Roma dönemine ait bin 124 parça tarihi eser ele geçirildi
Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Finike JASAT ve Çatallar Jandarma Karakol Komutanlığı ortak gerçekleştirdikleri operasyonda, 1 adet dedektör, 1 adet kılıç, 1 adet hassas terazi, 173 adet takı, yüzük, kolye ucu, mızrak ucu, madalyon, mühür ve gümüş bileklikten oluşan çeşitli objeler ele geçirildi.

Aramaların devamında 950 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke olmak üzere toplamda bin 124 parça tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele bulundu. Nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda şüpheli H.A, gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmada ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

İstanbul'da 4 bin 508 adet tarihi eser ele geçirildi
GÜNDEM
İstanbul'da 4 bin 508 adet tarihi eser ele geçirildi

İstanbul'da devrim gibi operasyon: Lidya döneminde basılan ilk paralar ele geçirildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele şubesi ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik yürüttükleri soruşturma kapsamında 3 şüpheliyi fiziki ve teknik takibe aldı.
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Ekipler, yaklaşık 3 aylık takibin ardından 3 şüphelinin ellerindeki malzemeleri Kapalı Çarşı'da satacağını belirledi.
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Şüphelilere baskın yapan polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.
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Şüphelilerin Fatih ve Gaziosmanpaşa'daki adreslerinde ise arama yapıldı.
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Ekipler, şüphelilere ait evlerde yaptıkları aramalarda, aralarında Helenistik Dönem, Roma-Bizans imparatorlukları ile Osmanlı ve İslam medeniyetlerine ait olduğu düşünülen bronz ve gümüş 635 adet sikke, M.Ö. 2000 yılına ait Sümerce ve Akadca dillerinde yazılmış pişmiş toprak kil tabletler, ilk çağ ve cilalı taş devrine ait taş aletler, Türk-İslam motifleriyle bezenmiş mozaik parçalar ile Lidya dönemine ait ilk madeni paranın da bulunduğu toplam 4 bin 508 parça tarihi eser ele geçirildi.
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Konuyla ilgili soruşturma devam ederken 3 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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İstanbul'da devrim gibi operasyon: Lidya döneminde basılan ilk paralar ele geçirildi
İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli, satış yapacakları sırada suçüstü yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise Lidyalılara ait ilk madeni para ile cilalı taş devrinden kalma 'Bız' isimli deri delmede kullanılan eserlerinde aralarında bulunduğu 4 bin 508 parça eser ele geçirildi.

Şanlıurfa'da piyasa değeri 2 milyon dolar olan tarihi eser ele geçirildi
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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, bir adreste 2 milyon dolar karşılığında tarihi eserlerin satışa sunulacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
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Operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 41 sayfalık üzerinde dini yazılar ve semboller bulunan kitabe ile bir adet deri üzerine işlemeli dini yazılar ve insan figürü bulunan eser ele geçirildi.
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Yabancı uyruklu T.E.H. isimli şahıs gözaltına alındı.
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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Şanlıurfa'da piyasa değeri 2 milyon dolar olan tarihi eser ele geçirildi
Şanlıurfa'da jandarma operasyonuyla 2 milyon dolar karşılığında satışa sunulan tarihi eserler ile dini kitaplar ele geçirildi.

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