Antalya’da bin 124 parça tarihi eser ele geçirildi

Ekipler, şüphelilere ait evlerde yaptıkları aramalarda, aralarında Helenistik Dönem, Roma-Bizans imparatorlukları ile Osmanlı ve İslam medeniyetlerine ait olduğu düşünülen bronz ve gümüş 635 adet sikke, M.Ö. 2000 yılına ait Sümerce ve Akadca dillerinde yazılmış pişmiş toprak kil tabletler, ilk çağ ve cilalı taş devrine ait taş aletler, Türk-İslam motifleriyle bezenmiş mozaik parçalar ile Lidya dönemine ait ilk madeni paranın da bulunduğu toplam 4 bin 508 parça tarihi eser ele geçirildi.