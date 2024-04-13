Antalya'da teleferik faciası: Kurtarma çalışmaları sürüyor

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, işletmesi Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Tünektepe Teleferik Hattı'nda kopan bir direğin kabine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kabinlerde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken, asılı kalan 15 kabindeki 98 kişinin başarıyla tahliye edildiği açıklandı.













MSB: Antalya'da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına destek için Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızdan 1 adet AS-532 Couger tipi helikopter görevlendirildi.

Anne ve bir buçuk yaşındaki kızı kurtarıldı

Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı teleferik kazasının yaşandığı bölgede teleferiklerde mahsur kalan 2 kişi daha Sahil Güvenlik Komutanlığı hava sahasına indirildi.





Kabinde mahsur kalan Aksaray’dan Antalya’ya tatile gelen anne Nasima Seyitaslan ve 1 buçuk yaşındaki kızı Beyzanur Seyitaslan tahliye edildi.





Nasima Seyitaslan, kabinde 5'i çocuk 9 kişinin olduğunu ifade etti. Anne ve kızının kurtarılmasının ardından, aynı kabinde 3 yetişkin ve 4 çocuk tahliye edilmeyi bekliyor.

Bölgeye AFAD, jandarma, polis ve asker, UMKE, STK ve itfaiyeden oluşan 543 arama kurtarma personeli ile 7 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 108 araç ve 6 ambulans ile dron görevlendirildi.





Antalya Valiliğinden açıklama

Antalya Valiliği, kentteki teleferik kazası nedeniyle havadaki kabinlerde mahsur kalanlardan 96'sının kurtarıldığını bildirdi.





Valilikten yapılan açıklamada, 07.00 itibarıyla 96 vatandaşın ekiplerce tahliye edildiği belirtildi.





Açıklamada, havada asılı bulunan 9 kabinde tahliye çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.





Tünektepe Teleferik Kazasında



Saat 07:00 itibari ile



15 kabindeki 96 vatandaşımız (36 kişi havadan helikopter ile) ekiplerimizce tahliye edilmiştir.



Havada asılı şekilde bulunan 9 kabinde tahliye çalışmaları devam etmektedir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — T.C. Antalya Valiliği (@AntalyaValilik) April 13, 2024

'Allah devletimize zeval vermesin'

Öte yandan, kabinden kurtarılarak helikopterle Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen vatandaşlardan Baki Deraş, gazetecilere, 10 saate yakın mahsur kaldığını belirterek, "Her şey güzel geçti. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.





Gece görüşlü helikopter ver uzman ekipler sevk edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait teleferik hattındaki meydana gelen kazada alt bölümü kopan kabinde bulunan 8 kişi metrelerce yükseklikten düştü. Olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 10 kişi de yaralandı.





Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasının ardından yaralı vatandaşlar Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopterle kurtarılırken, hayatını kaybeden kişi ise yamaçtan indirildikten sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazanın ardından durdurulan teleferik hattı üzerindeki kabinlerde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Bu amaçla yurdun birçok bölgesinde bu konuda uzman ekipler kente yönlendirilirken kurtarma çalışmalarına gece görüşlü helikopter de katıldı.



