Antalya'da vinç operatörü fenalaştı: Ambulans 45 metrelik vinç kulesindeki operatörü hastaneye götürdü

Antalya'da kullandığı 45 metrelik kule vinçte rahatsızlanan operatör Oktay Mutlu (32), itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınıp, ambulansla hastaneye götürüldü.
- Olay, saat 10.30 sıralarında Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içinde yapımı devam edilen Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ait yurt inşaatında meydana geldi. Vinç operatörü Oktay Mutlu, 45 metrelik vinç kulesinde çalışırken aşırı derecede öksürmeye başladı
Kısa süre sonra fenalaşan Mutlu, durumu telefonla şefine bildirdi. İki görevli Mutlu'nun yanına çıktı. Kuleden inemeyeceği anlaşılan Oktay Mutlu için mesai arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İki itfaiye eri, 54 metrelik merdivenle operatörün olduğu noktaya ulaştı. İlk müdahalesi kulede yapılan Mutlu, daha sonra itfaiye sepetine alınıp indirildi. Sürekli öksüren Oktay Mutlu, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.