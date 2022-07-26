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ANTALYA

Antalya’da yılın en sıcak günü yaşandı: Termometreler 42 dereceyi gösterdi

Antalya'da termometrelerin 42 dereceye ulaştığı geçen cumartesi, yılın en sıcak günü oldu. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, "Geçen hafta yılın en yüksek sıcaklık değerlerini gördük. Antalya’da sıcaklık 41- 42 derecelere kadar ulaştı" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Antalya’da yılın en sıcak günü yaşandı: Termometreler 42 dereceyi gösterdi
Antalya’da yılın en sıcak günü yaşandı.

Antalya'da termometrelerin 42 dereceye ulaştığı geçen cumartesi, yılın en sıcak günü oldu. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, "Geçen hafta yılın en yüksek sıcaklık değerlerini gördük. Antalya’da sıcaklık 41- 42 derecelere kadar ulaştı" dedi.

42 DERECEYE ÇIKTI


Geçen haftayı mevsim normalleri üzerinde hava sıcaklığıyla geçiren Antalya'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre termometreler 40 dereceyi aştı. Cumartesi rüzgarın da etkisiyle hava sıcaklığı iç kesimlerde 42, sahillerde 41 dereceye ulaştı. Bunaltıcı havayla kentte 2022'nin en sıcak günleri yaşandı.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, kentte hava sıcaklıklarının bugünden itibaren 6-7 derece düşerek mevsim normallerine ineceğini söyledi. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini belirten Gültekin, "Geçen hafta Basra Alçak Basınç merkezi yurdumuzun güney kesimlerinde giriş yapmıştı. Akdeniz bölgemizde kuzeyli rüzgarlarla etkilemeye başladı. Hafta boyunca kuzeyli rüzgarlar bölgemizde fön etkisi yaparak sahillerde sıcaklıkları mevsim normallerinin 5-6 derece üzerine çıkarttı. Bu şartlar yarından itibaren değişiyor. Bölgemizde sıcaklıklar yarından itibaren düşmeye başlayacak. Rüzgarın da kuzeyden güneye dönmesiyle denizden serin hava ve nem taşınacak" diye konuştu.

MEVSİM NORMALLERİNE GERİLEYECEK


Yılın en sıcak günlerinin yaşandığını belirten Gültekin, "Geçen hafta Antalya’da sıcaklık 41-42 derecelere kadar ulaştı. Bu dereceler mevsim normallerinin 6-7 derece üzerinde olduğu anlamına geliyor. Yarından itibaren sıcaklıklar 6 derece düşerek mevsim normallerine gerileyecek. İç kesimler ise denizin etkisini alamadığı için yüksek sıcaklık ve düşük nem etkili olmaya devam edecek" ifadesini kullandı.


Temmuz sıcaklık ortalaması 29 derece olan Antalya'da bu ayın rekoru, 2000'de 45 derece ölçülmüştü.

Antalyalılar'a sıcaklık uyarısı: Yarından itibaren 'fön etkisi' yapacak
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Antalya'da yüzde 23 olarak ölçülen nem oranı, poyrazla görüş mesafesini 50 kilometrenin üzerine çıkardı.
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Kepez üstü seyir terasından bakıldığında, kent manzarası ve Beydağları net şekilde görüldü.
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Şehre hakim noktalardan bile en uzak yerler, rahatça gözle seçilebildi.
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Denizin koyu maviliği ile kent merkezindeki yapıların detaylı görünümü, fotoğraf tutkunlarına eşsiz kareler sundu.
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri de poyrazın salı gününe kadar etkili olacağını ve fön etkisi yapacağını duyurdu.<br><br>Nem oranındaki düşüş nedeniyle hafta sonu 44 dereceye ulaşacak sıcaklığın, kavurucu etki yapacağı da kaydedildi.
Antalyalılar'a sıcaklık uyarısı: Yarından itibaren 'fön etkisi' yapacak
Hava sıcaklığının 35 dereceye çıktığı Antalya'da nem oranı yüzde 23'e ulaşınca görüş mesafesi arttı, şehrin manzarası netleşti. Kentte etkili olan poyrazın ise yarından itibaren fön etkisi yapacağı bildirildi.

Antalya'da denizde ölü yeşil deniz kaplumbağası bulundu
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Side Mahallesi Büyük Plaj kısmı deniz yüzeyinde bir kaplumbağayı hareketsiz halde gören vatandaşların ihbarı üzerine Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları ve Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) ekipleri bölgeye ulaştı.<br><br>
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Ekipler, kıyıya çıkartılan yeşil deniz kaplumbağasının dış kabuğunda derin yaraların olduğu tespit etti.
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Öldüğü belirlenen kaplumbağa, DEKAFOK Bilgi Gözlem Merkezine götürülerek gönüldü.
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DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, gazetecilere, yeşil deniz kaplumbağasının 50 yaşlarında dişi ve yaklaşık 100 kilogram olduğunu söyledi.
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Yeşil kaplumbağalarının caretta caretta kaplumbağalara göre daha nadir görüldüğünü belirten Akyol, \"Deniz yüzeyinde bulduk ve kaplumbağanın canlı olabileceğini düşündük ancak ne yazık ki ölmüştü. Dış kabuğunda büyük yaralar vardı. Muhtemelen denizdeki su jetlerinin, jet-skilerin çarpması sonucu yara aldığı tahmin ediyoruz.\" dedi.<br><br>
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Turizm sezonunun açılmasıyla denizde tekne, jet-ski gibi araç trafiğinin arttığını kaydeden Akyol, denizde bu tür araçları kullanan kişilerin daha dikkatli olmalarını istediklerini ifade etti.
Antalya'da denizde ölü yeşil deniz kaplumbağası bulundu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde deniz yüzeyinde ölü yeşil deniz kaplumbağası bulundu.


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