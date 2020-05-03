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ANTALYA

​Antalya'daki kaplumbağa vahşetine soruşturma: Kara büyü olduğu için öldürdüm

Antalya'daki kaplumbağa vahşetine soruşturma: Kara büyü olduğu için öldürdüm

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir mezarlıkta çok sayıda kaplumbağanın taşla ezilerek kabukları kırılıp telef edilmesi ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen şahıs ifadesinde, “Kaplumbağalarda kara büyü olduğuna inandığım için öldürdüm” dedi.

Haber Merkezi İHA
Mezarlıkta 15 kaplumbağanın kabuklarının taşla ezilerek kırıldığını gören veteriner hekimler, kaplumbağalardan 4’ünün yaşadığını belirleyerek kliniğe götürdü.
Mezarlıkta 15 kaplumbağanın kabuklarının taşla ezilerek kırıldığını gören veteriner hekimler, kaplumbağalardan 4’ünün yaşadığını belirleyerek kliniğe götürdü.

Olay, Kleopatra Plajı’ndaki Damlataş Sahil Mezarlığı’nda meydana geldi. Dün sabah sokak hayvanlarını beslemek için mezarlığa gelen uzman veteriner hekimler Osman ve eşi Pınar, gördükleri manzara karşında şoke oldu.

Mezarlıkta 15 kaplumbağanın kabuklarının taşla ezilerek kırıldığını gören veteriner hekimler, kaplumbağalardan 4’ünün yaşadığını belirleyerek kliniğe götürdü. Klinikte kaplumbağaların özel bir ürünle kabukları yapıştırılarak tedavi edildiği belirtildi. Kaplumbağaların 2’sinin durumunun iyiye gittiği, diğer 2’sinin durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.

Mezarlıkta inceleme yapan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, olay yerinde yaptığı incelemede bir kaya parçasıyla hayvanların kabuklarının kırıldığını tespit etti.

Mezarlıkta 15 kaplumbağanın kabuklarının taşla ezilerek kırıldığını gören veteriner hekimler, kaplumbağalardan 4’ünün yaşadığını belirleyerek kliniğe götürdü.

“Kara büyü olduğu için öldürdüm”

Polis, olayı gerçekleştiren kişinin aklı dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen B.Z. (42) olduğunu belirledi. Dün gece Saray Mahallesi Pelitlik Caddesi civarında yaya olarak yürüdüğü esnada yakalan B.Z. gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen B.Z.’nin ifadesinde, “Dışarı gezmek için çıktım. Daha sonra mezarlığa uğradım. Burada gezen kaplumbağaları gördüm. Siğil yaptığını, ayrıca kaplumbağalarda kara büyü olduğuna inandığım için öldürdüm” dedi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı. Ayrıca şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmesinden dolayı 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.

Alanya'daki kaplumbağa vahşetine soruşturma: 4'ünün öldüğü, 4'ünün yaşadığı belirlendi
FOTOĞRAF 8
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Alanya'nın Damlataş Mezarlığı'nda dün 8 kaplumbağa başları ezilmiş, kabukları kırılmış halde bulundu. Sokak hayvanlarını beslemek için dışarı çıkan hayvanseverlerin bulduğu kaplumbağalardan 4'ünün öldüğü belirlendi.
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Bir hayvanseverin sosyal medyada paylaştığı görüntüyle duyurduğu vahşet büyük tepki topladı.
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Kaplumbağaları incelemeye gelen veteriner hekimler 8 kaplumbağanın 4'ünün yaşadığını tespit etti.
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Tedavi altına alınan kaplumbağaların yaralarına müdahale edildi.
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Ardından özel bir ürünle kabukları yapıştırılan kaplumbağaların 2'sinin durumunun iyi, diğer 2'sinin ise kritik olduğu belirtildi.
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Hayvanseverlerin şikayeti üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Polisin yaptığı ilk incelemede etrafta bulunan bir kaya parçasıyla hayvanların kabuklarının kırıldığı tespit edildi.
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Olayla ilgili araştırmalar sürüyor. ​
Alanya'daki kaplumbağa vahşetine soruşturma: 4'ünün öldüğü, 4'ünün yaşadığı belirlendi
Antalya'nın Alanya ilçesinde 8 kaplumbağa başlarına vurulup, kabukları kırılmış halde bulundu. Kabukları kırılan kaplumbağalardan 4'ünün öldüğü, 4'ünün yaşadığı belirlendi. Müdahale edilen 4 kaplumbağa tedaviye alındı. Olayın ardından polis soruşturma başlattı.


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