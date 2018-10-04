Gündem Antalyadaki kazada aynı aileden 4 kişi öldü
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Antalya'da trafik kazası aynı aileden 4 kişi öldü

Antalya'daki kazada aynı aileden 4 kişi öldü

Antalya- Burdur karayolunda meydana gelene trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi IHA
Şarampole yuvarlanan araç aynı aileden 4 kişiye mezar oldu.
Şarampole yuvarlanan araç aynı aileden 4 kişiye mezar oldu.

Kaza, Antalya-Burdur karayolu 50. kilometrede bulunan Dağbeli mevkinde bugün saat 14.30 sıralarında meydana geldi.

Fatih Çapacı idaresindeki 07 AAB 142 plakalı araç yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Ölenlerin hepsi aynı aileden

  • Kazada ilk belirlemelere göre araçta bulunan Mehmet Akpınar, Ramazan Akpınar, Hatice Akpınar ve Safinaz Akpınar olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Fatih Çapacı ise yaralı olarak kurtarıldı.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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