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ANTALYA

Antalya haberleri... Balıkçı 1 metre uzunluğunda dev sardalya yakaladı

Antalyalı ağa takıldı: Balıkçılar görünce şaşkına döndü

Antalya’da bir balıkçı, 15 kilo ağırlığında 1 metre boyunda dev sardalya balığı yakaladı. Balık diğer büyük balık avlarında yem olarak kullanılacak.

Haber Merkezi IHA
Selahattin Şimşek, tuttuğu balıkla poz verdi.
Selahattin Şimşek, tuttuğu balıkla poz verdi.

Antalya'nın balıkçılık yapan 53 yaşındaki Selahattin Şimşek, turizm bölgesi Kemerağzı açıklarında 15 kilo ağırlığında 1 metre uzunluğunda dev sardalya balığı yakaladı.

Kardeşleri Uğur Şimşek ve Sebahattin Şimşek ile Antalya’da günlük balık turları düzenleyen Şimşek, önceki gün akşam saatlerinde denize ağını rastgele atarak geri döndü.

  • Ertesi gün ağlarını kontrol etmek üzere denize açılan Şimşek, ağında yakalanan dev sardalya balığını görünce şaşkına döndü. Tartılan balık 15 kilo geldi. Balığı satmayan Şimşek, parçalara ayırarak diğer büyük balıklarda yem olarak kullanacağını ifade etti.

Uzun zamandır balıkçılık yaptığını ifade eden Şimşek, "Önceki gün akşam denize açıldık. Ağımızı attık geri döndük. Sabah toplamak için gittiğimde ise ağımın durmadan sallandığını gördüm. Bir de baktım 1 metre uzunluğunda bir balık. Balığı çekince sardalya olduğunu anladım. 15 kilo ağırlığında geldi. Satmadım. Bunu parçalara ayırarak diğer balıkları tutmada yem olarak kullanıyoruz" dedi.

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